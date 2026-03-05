لا يوجد بند في عقد أوسيمين - رئيس غلطة سراي أوزبك

أكد رئيس نادي غلطة سراي، دورسون أوزبك، أن عقد فيكتور أوسيمين لا يتضمن شرطاً يسمح بفسخ العقد.

ارتبط اسم أوسيمين مؤخراً بالعملاقين الأوروبيين يوفنتوس وبايرن ميونخ.

حاول نادي يوفنتوس التعاقد مع مهاجم ليل السابق من نابولي قبل عامين.

أوزبك يتحدث عن مستقبل أوسيمين

أصر أوزبك على أن اتفاقية أوسيمين مع غلطة سراي لا تتضمن شرطاً يسمح لأي نادٍ بالتعاقد مع المهاجم مقابل رسوم متفق عليها مسبقاً.

"لا يوجد بند جزائي في عقد أوسيمين. إنه لاعب كرة قدم ناجح للغاية وسيخدم غلطة سراي لسنوات عديدة"، هكذا صرّح أوزبك. Fanatik.

"ربما كان المبلغ يُعتبر مرتفعاً في اليوم الذي تعاقدنا فيه معه، ولكن اليوم الرأي السائد في أوساط كرة القدم هو أن رسوم الانتقال كانت منخفضة وأن قيمة اللاعب أعلى بكثير."

انضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة من نابولي في سبتمبر 2024.

تم تحويل هذه الخطوة إلى صفقة دائمة مقابل 75 مليون يورو في العام التالي.

سجل اللاعب النيجيري الدولي 53 هدفاً في 65 مباراة في جميع المسابقات مع نادي غلطة سراي.

سينتهي عقده مع غلطة سراي في يونيو 2029.

بقلم أديبوي أموسو



