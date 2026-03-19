"لا مجال للمباريات السهلة" - أجايي مستعد لمواجهة شيفيلد وينزداي "الصعبة"

اعتقد سيمي أجايي أن هال سيتي لا يمكنه تحمل ارتكاب الأخطاء عندما يواجه شيفيلد وينزداي في نهاية هذا الأسبوع.

سيستضيف فريق تايجرز فريق شيفيلد وينزداي على ملعب إم كيه إم هذا الأسبوع، ساعياً للتعافي من الهزيمة التي مُني بها أمام وست بروميتش ألبيون في مباراته الأخيرة.

يحتل فريق الأربعاء حاليًا المركز الأخير في جدول ترتيب بطولة سكاي بيت.



أجايي يحذر من التراخي

على الرغم من معاناة فريق البوم هذا الموسم، يحذر أجايي من التراخي ويحث على التركيز على إنجاز المهمة.

"مئة بالمئة، لا توجد مباريات سهلة في البطولة"، هكذا صرّح اللاعب الدولي النيجيري. هال لايف.

"علينا أن نكون في كامل تركيزنا. لا يمكننا أن نخفض مستوياتنا لمجرد مكانتهم في الترتيب، لأنه إذا فعلت ذلك في هذه البطولة، فسوف تُعاقب."

"علينا أن نكون في قمة مستوانا. سنحرص على ذلك. أتوقع مباراة صعبة منهم. سنكون على أهبة الاستعداد، وسنكون جاهزين لما سيقدمونه."

بقلم أديبوي أموسو



