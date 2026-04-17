لا توجد خطط لمغادرة تشيلسي – بالمر

نفى لاعب خط وسط تشيلسي، كول بالمر، التقارير المتداولة في وسائل الإعلام والتي تفيد بأنه يخطط لمغادرة النادي.



على الرغم من الموسم الصعب الذي مر به تشيلسي، أعرب بالمر عن حماسه بشأن مستقبل الفريق، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وبناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب.



لقد جعل هذا معروفًا في مقابلة مع الجارديانحيث أوضح أنه استقر في تشيلسي.



"الجميع يتحدثون فقط."

"عندما أراها، أضحك فقط. من الواضح أن مانشستر هي موطني. جميع أفراد عائلتي هناك، لكنني لا أشتاق إليها. ربما سأشتاق إليها إذا لم أذهب إليها لمدة ثلاثة أشهر أو نحو ذلك. لكن عندما أعود إلى المنزل، أفكر أنه لا يوجد شيء هناك يناسبني على أي حال."



ليس لدي أي نية للانتقال من تشيلسي. لا يزال أمامنا الكثير لنلعب من أجله. لدينا مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (ضد ليدز)، وإذا أنهينا الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، فسيكون ذلك في وضع جيد للتعاقد مع اللاعبين الذين نحتاجهم.



تحدثنا مع الملاك وهم متأكدون من اللاعبين الذين سيوافقون على ذلك. لن يوقع ريس عقدًا لمدة ست سنوات إذا لم يتحدث مع الملاك والمديرين.



"تحدثت أنا وريس كثيراً. عن الأشياء التي نحتاجها، واللاعبين الذين نحتاج إلى التعاقد معهم، وكيف يجب أن تكون الأمور. لم يكن ليوقع عقداً جديداً لو لم يكن على دراية بما يجري."

