مدرب فولهام يُقدّم تحديثاً حول إصابة إيوبي: "ليست سيئة للغاية".

طمأن ماركو سيلفا، مدرب فريق فولهام، الجماهير بشأن إصابة أليكس إيوبي بعد تعادل الفريق سلبياً مع برينتفورد، وفقاً للتقارير. Completesports.com.

أُجبر إيوبي على الخروج من الملعب في الدقيقة 43 بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بزميله النيجيري صامويل تشوكويزي، مما أثار مخاوف من إمكانية غيابه عن بقية الموسم.

ومع ذلك، قلل سيلفا من خطورة الإصابة، مقدماً نظرة أكثر إيجابية.

"من ردة فعل أليكس الأولية، لا يبدو الأمر خطيراً للغاية. ستتضح الصورة بشكل أكبر خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة. لقد كانت خسارة كبيرة"، هكذا صرّح سيلفا بعد المباراة.

سجل إيوبي أربعة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 27 مباراة في الدوري مع فولهام هذا الموسم.

بقي فولهام في المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة بعد التعادل مع برينتفورد.

بقلم أديبوي أموسو



