الدوري النيجيري الممتاز 2025/2026: أوكارا يطمح لإنهاء الموسم ضمن المراكز التسعة الأولى مع بايلسا يونايتد

حوّل ميريمو أوكارا، مدرب فريق بايلسا يونايتد، تركيزه إلى إمكانية احتلال مركز ضمن المراكز التسعة الأولى بعد فوزه الباهظ الثمن 1-0 على ريفرز يونايتد في مباراة الجولة 28 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) لموسم 2025/2026 التي أقيمت يوم الأحد على ملعب سامسون سياسيا في ييناغوا. Completesports.com التقارير.

سجل مدافع فريق برايد أوف ريفرز، إيميكا تيمبل، هدفاً في مرماه بعد 12 دقيقة من انطلاق المباراة، ليحافظ فريق بايلسا يونايتد على تقدمه ويحصد النقاط الثلاث كاملة - وهو فوزه الرابع على التوالي ضد برايد أوف ريفرز خلال موسمين متتاليين.

أدى هذا الفوز إلى إبعاد فريق "أولاد الترميم" عن منطقة الهبوط، ونقلهم إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز برصيد 34 نقطة وعشر مباريات متبقية.

المدرب يحدد هدفاً للوصول إلى المراكز التسعة الأولى لفريق بايلسا يونايتد

قال أوكارا بعد المباراة الحماسية إن طموحه النهائي هو قيادة النادي إلى مركز محترم في جدول الدوري النهائي - ويفضل أن يكون بين المركزين السابع والتاسع.

رداً على الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة حول هدفه المعدل بعد الفوز الحاسم يوم الأحد، وخاصة مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة، صرح أوكارا بأن الهدف الآن هو إنهاء الموسم في المركز التاسع على الأقل.

"في الوقت الحالي، دعونا نركز على كل مباراة على حدة. علينا فقط الاستمرار في حصد النقاط. إذا كان ذلك سيقودنا إلى مكانة معقولة، فلماذا لا؟"، هكذا قال المدافع السابق.

لكنني أتمنى أن ينهي الفريق الموسم ضمن المراكز التسعة الأولى - أقصد فوق المركز العاشر - مثلاً من المركز التاسع صعوداً في الترتيب. هذا ما نسعى إليه. ولكن إذا وصلنا في النهاية إلى مركز أفضل، فلماذا لا؟

"إذا فزنا بثلاث أو أربع مباريات متتالية الآن، فسيكون ذلك جيداً لنا. لقد فزنا بهذه المباراة. من المهم بالنسبة لنا أن نخرج ونرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة."

أوكارا يشعر بالارتياح رغم الأداء المتواضع في سباق الديربي

اعترف أوكارا بأن فريقه عانى من أجل إيجاد الإيقاع المناسب أمام ريفرز يونايتد، لكنه وجد العزاء في تحقيق النقاط الثلاث كاملة، وهو ما أكد أنه يظل النتيجة الأهم.

"بالحديث عن الارتياح، أشعر بارتياح كبير لأنه بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها، يجب أن أقول إننا لم نكن في أفضل حالاتنا اليوم - خاصة في الشوط الأول"، هكذا اعترف.

لكن في الشوط الثاني، تحسّن أداؤنا وقدّمنا مباراة قوية. كنتُ أعلم دائماً أن مباراة كهذه، كونها ديربي محلي، ستكون صعبة، خاصةً بالنظر إلى أننا فزنا عليهم باستمرار. كنا نعلم أنهم سيأتون إلى هنا ويبذلون قصارى جهدهم.

"لقد رأيت أنهم بذلوا قصارى جهدهم. لكننا تمكنا من احتواءهم، وعندما جاء ذلك الهدف، حاولنا معرفة كيف يمكننا استغلال الهجمات المرتدة لأنني كنت أعرف أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم بحثًا عن هدف التعادل."

"في مناسبة أو اثنتين، سنحت لنا الفرصة لاستغلال الهجمات المرتدة، لكننا لم نوفق في ذلك. لكن لا بأس، فالنقاط الثلاث هي الأهم."

بقلم ساب أوسوجي



