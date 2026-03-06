الدوري النيجيري الممتاز 2025/2026: ريفرز يونايتد لم يحرز اللقب بعد - أودي يحذر من مفاجآت في سباق اللقب

حذر اللاعب الدولي النيجيري السابق ديوك أودي من أن فريق ريفرز يونايتد يجب أن يتجنب افتراض أن لقب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025/2026 قد حُسم بالفعل، مؤكداً أن المنافسة لا تزال مفتوحة على مصراعيها مع وجود العديد من المباريات التي لم تُلعب بعد. Completesports.com التقارير.

صرح لاعب خط الوسط السابق لفريق سوبر إيجلز حصرياً لموقع Completesports.com أنه على الرغم من تفوق فريق برايد أوف ريفرز الحالي في صدارة الترتيب، إلا أن وجود منافسين أقوياء - وخاصة رينجرز إنترناشونال - يعني أن معركة البطولة لا تزال قادرة على إنتاج تحولات دراماتيكية قبل نهاية الموسم.

يتصدر فريق ريفرز يونايتد جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز، لكن المنافسة لا تزال مفتوحة.

يحتل فريق "فخر الأنهار" حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز برصيد 49 نقطة ولديه مباراتان مؤجلتان، بينما يتبعه عن كثب فريق "رينجرز إنترناشونال" حامل اللقب ثماني مرات برصيد 47 نقطة.

يعتقد أودي أن فريق الظباء الطائرة في وضع قوي لخوض تحدٍ جاد على اللقب، خاصة مع بقاء عشر مباريات في الموسم، مما يعني أن 30 نقطة لا تزال متاحة.

"لا تزال هناك عشر مباريات متبقية. هذا أمر بالغ الأهمية - أعني، لا يزال يتعين اللعب على 30 نقطة. بالنسبة لي، كل شيء لا يزال ممكناً"، هكذا صرح أودي لموقع Completesports.com يوم الجمعة.

"نعم، يتصدر فريق ريفرز يونايتد حاليًا ترتيب الدوري، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان. لكن توقع المزيد من التقلبات والمنعطفات في سباق اللقب حتى مع تبقي عشر مباريات."

حراس قادرون على تحدي فخر الأنهار

اعترف لاعب خط الوسط السابق لمنتخب النسور الخضراء، والذي لعب أيضاً في إسرائيل خلال مسيرته، بأن الفارق في النقاط بين الفرق الكبرى لا يزال ضيقاً، مؤكداً أن رينجرز يمتلك الجودة اللازمة لمنافسة ريفرز يونايتد حتى النهاية.

لا شك أن فريق ريفرز يونايتد يتصدر الترتيب ولديه مباراتان مؤجلتان. لكنني أعتقد جازماً أن المنافسة على اللقب لا تزال مفتوحة. قد تستمر حتى اللحظات الأخيرة - حيث لا مجال للتراجع أو الاستسلام، ومن المتوقع حدوث تقلبات وتطورات غير متوقعة.

"لم يكن أداء ريفرز يونايتد رائعاً منذ خروجه من دوري أبطال أفريقيا. أما رينجرز، من ناحية أخرى، فهو في أفضل حالاته منذ عودة المدرب فيديليس إيليتشوكو من مهمة تدريب منتخب نيجيريا."

لا يزال فريق ريفرز يونايتد يواجه منافسة قوية

أوضح أودي أن تحسن أداء فريق رينجرز لا يهدف إلى التقليل من العمل الذي قام به المدرب المساعد إيكي إيكينيديليتشوكو، الذي تولى قيادة الفريق خلال فترة غياب إيليتشوكو.

"لا أقول إن الرجل الذي حلّ محله، إيكينيديلتشوكو إيكي، لم يقدم أداءً جيداً أثناء غيابه. لكن عودة إيليتشوكو قد منحت الفريق دفعة قوية."

"لديهم هيكل إداري سليم يكمل جهود المدرب، وقد انعكس ذلك على مستواهم الحالي."

كما سلط لاعب خط الوسط السابق الضوء على تجربته الشخصية مع نادي رينجرز، مشيراً إلى أن النادي لديه تاريخ حافل بالقتال بقوة من أجل الفوز بألقاب الدوري.

أتحدث من منطلق قناعتي. كنتُ جزءًا من الجهاز التدريبي لفريق "الظباء الطائرة" بقيادة إماما أماباكابو عندما فاز رينجرز بلقب الدوري عام 2016. أعلم أن رينجرز قادر على المنافسة بقوة. كما أن فريقي ناساراوا يونايتد وأبيا واريورز ينافسان بقوة أيضًا.

ريفرز تتلقى تحذيراً من قصة عودة أودي إلى إنييمبا

كما استعان أودي بالتاريخ لتوضيح مدى سرعة تغير الحظوظ في سباق لقب الدوري النيجيري الممتاز.

"في عام 2001، كنت مع فريق إنييمبا. أتذكر كيف انطلقنا من مؤخرة الترتيب لنحتل المركز الرابع ونتأهل إلى الدور نصف النهائي. وخلال الدور نصف النهائي في لاغوس، فزنا بالكأس."

"هذا هو نوع التقلبات التي أتحدث عنها. لا توجد تصفيات سوبر فور هذه المرة، لذا تواجه الفرق الكبرى معركة شرسة على اللقب. أعتقد جازماً أن الأمر لم ينتهِ بعد. لم يُحسم الأمر بالنسبة لريفرز يونايتد فيما يتعلق بسباق اللقب"، هكذا قال الرجل البالغ من العمر 49 عاماً.

استمتع أودي بمسيرة مهنية طويلة شهدت لعبه لنادي شوتينغ ستارز الرياضي (3SC) قبل أن ينتقل إلى الخارج ليلعب مع غراس هوبرز (سويسرا)، إس كي سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا)، بي إف سي كريليا سوفيتوف سامارا (روسيا) وهبوعيل ريشون لتسيون (إسرائيل).

كما لعب أيضاً لعدة أندية نيجيرية بما في ذلك بلاتو يونايتد، وإنييمبا، وجوليوس بيرغر، وكوارا يونايتد، ولوبي ستارز، وسنشاين ستارز، وأكوا يونايتد، ونيجر تورنيدوز، وجيوا إف سي قبل اعتزاله في عام 2014.

بقلم ساب أوسوجي



