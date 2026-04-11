الدوري النيجيري الممتاز 2025/2026: مهاجم ويكي توريستس، مايريغا، يتطلع إلى لقب هداف الدوري برصيد 14 هدفاً

صرح جوناثان مايريغا، مهاجم فريق ويكي توريستس، حصرياً لموقع Completesports.com أن هدفه هو الفوز بـ الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم 2025/2026 (NPFL) جائزة أفضل الهدافين.

ميريجا يستهدف مجد الحذاء الذهبي لدوري كرة القدم الأمريكية (NPFL).

يعتقد مايريغا، الذي وصل رصيده الآن إلى تسعة (9) أهداف، أنه قادر على تجاوز كل من غودوين أوباجي لاعب رينجرز وجوزيف أرومالا لاعب إيكورودو سيتي، اللذين يمتلك كل منهما 11 هدفًا.

حتى مع تبقي خمس مباريات فقط قبل نهاية الموسم، فإن مايريغا واثق من قدرته على تسجيل خمسة أهداف أخرى في المباريات المتبقية، والفوز بجائزة هداف الدوري برصيد 14 هدفًا.

"أعتقد أنني أستطيع الفوز بجائزة هداف الدوري"، هكذا بدأ مايريغا حديثه مع موقع Completesports.com بعد ظهر يوم الجمعة.

"نعم، لقد سجلت تسعة (9) أهداف، بفارق هدفين (2) عن المتصدرين - جودوين أوباجي من رينجرز وجوزيف أرومالا من إيكورودو سيتي - لكنني أعتقد أنني أستطيع تسجيل ما يصل إلى خمسة أهداف في المباريات المتبقية من الموسم."

ميريجا يتطلع إلى اختراق يناجوا ضد بايلسا يونايتد

يخوض فريق ويكي توريستس مباراة خارج أرضه ضد فريق بايلسا يونايتد في الجولة 34 من مباريات نهاية هذا الأسبوع على ملعب سامسون سياسيا في ييناغوا.

يعتقد مهاجم فريق ويكي توريستس أن سعيه الأخير للفوز بالجائزة قد يبدأ في نهاية هذا الأسبوع في ييناغوا.

"نعم، أعتقد أنه يمكن أن يبدأ هذا الأسبوع، بفضل الله. لا شيء مستحيل. سنذهب إلى ييناغوا بعقلية الحصول على النقاط الثلاث، وآمل ألا يكون من المستحيل عليّ التسجيل"، قال.

يُتيح موسم الحسم فرصة أخيرة

مع تبقي خمس مباريات فقط، يدرك مايريغا مدى الإلحاح المطلوب لتقليص الفارق مع هدافي الدوري وإحداث تأثير حاسم قبل أن يسدل الستار على الموسم.

بقلم ساب أوسوجي



