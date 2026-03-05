الدوري النيجيري الممتاز 2025/26: فينيدي يستمتع بأول مباراة بثلاثة أهداف لريفرز يونايتد بعد الفوز على الكانمي

لم يستطع فينيدي جورج، مدرب فريق ريفرز يونايتد، إخفاء سعادته بعد أن سجل فريقه ثلاثة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في موسم 2025/2026 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL). Completesports.com التقارير.

افتتح ويزدوم صامويل التسجيل لفريق برايد أوف ريفرز ضد فريق إل-كانيمي واريورز في مباراة الجولة 23 المعاد جدولتها على ملعب أدوكي أميسيماكا في بورت هاركورت يوم الأربعاء بعد تسع دقائق من انطلاق المباراة، وحافظ الفريق المضيف على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

ضاعف تشيجيوكي مبوما تقدم ريفرز يونايتد في الدقيقة 72، بينما أكمل ويزدوم صامويل ثنائيته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليحقق فوزًا مريحًا بنتيجة 3-0.

وبهذا الفوز، قفز فريق ريفرز يونايتد متجاوزاً فريق رينجرز إلى صدارة الترتيب، على الرغم من أنه لا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

فينيدي سعيد للغاية بإنهاء ريفرز يونايتد لسلسلة مبارياته دون تسجيل أي هدف

"أعتقد أنها كانت مباراة جيدة. هذه المرة، صنعنا فرصًا وسجلنا هدفًا مبكرًا جدًا"، قال فينيدي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

"لقد منحنا ذلك الهدف المبكر الطاقة اللازمة للسعي لتحقيق المزيد. عادةً، كنا نسجل في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة - الدقيقة 80 أو 84 - ثم نبدأ في المعاناة للدفاع عن ذلك الهدف الوحيد."

"لكن الأمر لم يكن كذلك في هذه المباراة. وأنا سعيد للغاية لأننا كسرنا تلك النحس. ولأول مرة في الدوري، سجلنا ثلاثة أهداف. لا أصدق ذلك!" أضاف ضاحكًا بصوت عالٍ.

فينيدي يشرح حديث الفريق بين الشوطين والتبديلات التكتيكية

كما كشف مدرب إنييمبا السابق عن الرسالة التحفيزية التي وجهها للاعبيه خلال فترة الاستراحة، وسلط الضوء على تأثير تغييراته.

قال فينيدي، المعروف باسم "فينيتو": "أخبرتهم أن عليهم الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى العالي من الحماس". "وبالفعل، كان لبعض اللاعبين الذين أحضرتهم تأثير كبير في هذا الفارق".

"بشكل عام، نحن سعداء للغاية بانضمام دوغلاس إيوونا، الذي منحنا حيوية ووضوحاً في خط الوسط. نحن سعداء لأجله."

"هذه هي مباراته الثانية، وبالنظر إلى الأداء العام، فقد استحقنا النقاط الثلاث التي حصلنا عليها اليوم."

فينيدي يدعم اللاعبين للتحسن رغم الفرص الضائعة

على الرغم من الفوز الساحق بنتيجة 3-0 والحفاظ على نظافة الشباك، أهدر فريق ريفرز يونايتد العديد من فرص التسجيل التي كان من الممكن أن تزيد من الفارق.

ومع ذلك، رفض فينيدي الخوض في الفرص الضائعة، وأصر على أن الفريق سيواصل التحسن.

"أشعر أنه قبل الآن كان هناك شك حول ما إذا كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف واحد في المباراة. لذا، بعد تسجيل ثلاثة أهداف اليوم، أعتقد أن هذا يمثل حافزًا إضافيًا للاعبين."

نأمل أن يستمروا على هذا المنوال، مؤمنين بقدرتهم على تسجيل الأهداف. أي لاعب قادر على التسجيل. سجل الجناح هدفين اليوم - ويزدوم صامويل - وهذا ما نتوقعه من جميع اللاعبين.

"يجب أن تأتي الأهداف من مختلف أقسام الفريق - لاعبي الوسط والمدافعين والمهاجمين. في السابق، كان المدافعون هم من يسجلون، واليوم سجل أحد الأجنحة هدفين."

"دعونا نرى كيف ستكون المباراة القادمة، ولكن هذا يجب أن يكون بمثابة حافز إضافي للاعبين ليؤمنوا بأنهم قادرون على فعل ذلك."

يسعى ريفرز يونايتد للفوز باللقب بينما يتصدر جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز

يتصدر فريق ريفرز يونايتد الآن ترتيب الدوري النيجيري الممتاز برصيد 49 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، بينما يحتل فريق رينجرز المركز الثاني برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.

يستضيف فريق فخر ريفرز فريق بيندل للتأمين على ملعب أدوكيي أميسيماكا في أوماغوا، بالقرب من بورت هاركورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين. في المقابل، يستضيف فريق رينجرز حامل اللقب ريمو ستارز على ملعب نامدي أزيكيوي في إينوغو، المعروف باسم "الكاتدرائية"، نهاية هذا الأسبوع.

