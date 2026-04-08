الدوري النيجيري الممتاز 2025/26: مدرب واري وولفز، عبد الله، يؤكد أن "كل شيء لا يزال ممكناً" في سباق المراكز العشرة الأولى

أكد حسن عبد الله، مدرب فريق واري وولفز، أن فريق سيسايدرز سيواصل الضغط حتى صافرة النهاية في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025/2026. Completesports.com التقارير.

يحتل فريق واري حاليًا المركز التاسع في ترتيب الدوري النيجيري الممتاز برصيد 43 نقطة، مع تبقي خمس مباريات في الموسم.

صرح عبد الله، المدرب السابق لفريق إنييمبا، بأن فريقه لن يستسلم رغم احتلاله المركز التاسع في الترتيب برصيد 43 نقطة.

لا يزال فريق واري وولفز يؤمن بقدرته على تحقيق انتفاضة في نهاية الموسم

وألمح إلى أنهم سيواصلون رفع رؤوسهم عالياً في المباريات الخمس المتبقية، مدركين تماماً أن الفارق في النقاط بين أفضل 10 فرق ضيق ويمكن تضييقه.

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: مدرب واري وولفز، عبد الله، يُلقي باللوم على البطاقة الحمراء والإصابة في التحول الدفاعي في مباراة التعادل في دوري بيندل للتأمين.

وقال عبد الله: "لا تزال هناك خمس مباريات في الموسم، مما يعني أن هناك 15 نقطة يمكن اللعب من أجلها".

عبد الله: "كل شيء وارد في كرة القدم"

"إذن، لا يزال كل شيء وارداً. انظر إلى الفرق في النقاط بين أول 10 فرق في الترتيب. الفارق ليس كبيراً، وكما تعلم، لا بد من حدوث تقلبات وتغيرات في النتائج."

"لذا، إذا حدث ذلك، إذا تعثر أي من الفرق الكبرى، يمكن للفريق التالي أن يستفيد من ذلك."

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: ريفرز يونايتد "خسارة مؤلمة" أمام واري وولفز - فينيدي يتحسر على الفرص الضائعة

"لهذا السبب علينا أن نواصل الضغط، وأن نبقى إيجابيين بأن أي شيء يمكن أن يحدث لأنه في كرة القدم، لا يوجد شيء مستحيل"، هذا ما أكده عبد الله.

اختبار صعب ينتظر فريق واري وولفز

سيستضيف فريق واري وولفز فريق كون خليفة صاحب المركز الأخير في ملعب دان أنيام في أويري، نهاية هذا الأسبوع في مباراة ضمن الجولة 34.

بقلم ساب أوسوجي



