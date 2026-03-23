الدوري النيجيري الممتاز: عبد الله يُشيد بفوز ريمو ستارز، ويتطلع إلى تحقيق النصر على الكانمي

أعرب عثمان عبد الله عن ارتياحه بعد أن حقق فريق ريمو ستارز فوزاً على فريق الكانمي واريورز في مباراتهما ضمن الجولة 31 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

انتفض فريق سكاي بلو ستارز من تأخره بهدف ليفوز بالمباراة التي اتسمت بالتنافس الشديد بنتيجة 3-1.

منح إبراهيم يحيى التقدم لفريق كوارا يونايتد في الدقيقة 34.

أعاد أحمد أكينييلي تسجيل هدف التعادل لفريق ريمو ستارز بعد ثلاث دقائق.

سجل هارونا هادي وفيكتور مبوما هدفين لأصحاب الأرض في الشوط الثاني.

عبد الله يشعر بالارتياح بالفوز

وقال عبد الله لوسائل الإعلام التابعة للنادي: "أعتقد أن الخطة تسير على ما يرام، وكان هدفنا الرئيسي هو الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث لأننا نحتاج حقاً إلى النقاط".

"في المباراة الأخيرة على أرضنا، فقدنا التركيز وكدنا نخسر المباراة، ولكن الحمد لله تمكنا من إدارة الأمور والحصول على النقاط الثلاث."

أوقات أكثر إشراقاً قادمة

وتحدث عبد الله أيضاً عن أداء فريقه في المباراة.

"حتى عندما كنا متأخرين بهدف دون رد، كنت لا أزال متفائلاً. لقد كنا نلعب بشكل جيد، لكننا لم نسجل أهدافاً. هذا ما نحتاج إلى العمل عليه. اللاعبون يستجيبون بشكل جيد، بمن فيهم اللاعبون الجدد"، أضاف المدرب.

جاهز للمهمة القادمة

سيسافر حاملو اللقب إلى مايدوغوري نهاية هذا الأسبوع لمواجهة فريق إلكانيمي واريورز.

عبد الله متفائل بإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية.

"أنا متفائل، إذا استطعنا الحصول على النقاط الثلاث في مايدوغوري، فسيكون الوضع على ما يرام بالنسبة لنا."

بقلم أديبوي أموسو



