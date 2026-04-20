الدوري النيجيري الممتاز: مدرب فريق أبيا واريورز، أماباكابو، يشيد بالمنزل المؤقت في آبا ويصفه بأنه "نعمة متنكرة".

يقول إماما أماباكابو، المدرب الرئيسي لفريق أبيا واريورز، إن انتقال فريقه إلى ملعب إنييمبا الدولي في أبا سيُقام لمبارياتهم على أرضهم في الموسم الجاري الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 لقد تحول الموسم إلى "نعمة متنكرة". Completesports.com التقارير.

فريق أبيا واريورز يتغلب على فريق إيكورودو سيتي ليعزز حظوظه في التأهل إلى المراكز الأربعة الأولى

يوم الأحد، 19 أبريل، ضمن هدفان في الشوط الأول من بول سامسون (الدقيقة 22) وفالنتين أوغوو (الدقيقة 44) لفريق واريورز ثلاث نقاط ثمينة ضد إيكورودو سيتي - مباراتهم السادسة على أرضهم في مقرهم الجديد - على الرغم من حصول ريمي أديوي على بطاقة صفراء في الدقيقة 35 للضيوف.

وقد رفعت هذه النتيجة فريق أبيا واريورز إلى المركز الرابع في الترتيب برصيد 55 نقطة، خلف المتصدرين رينجرز (59 نقطة)، وريفرز يونايتد (58 نقطة)، وإيكورودو سيتي في المركز الثالث، الذي يملك أيضاً 55 نقطة ولكن بفارق أهداف أفضل بلغ +6 مقارنة بفارق أهداف أبيا واريورز البالغ +3.

فريق أبيا واريورز يُحدث نقلة نوعية في أداء فريقه على أرضه.

منذ انتقالهم إلى آبا في الجولة الثانية من الموسم بسبب أعمال التجديد في ملعبهم التاريخي في أومواهيا، فاز فريق أبيا واريورز في خمس مباريات على أرضه وتعادل في مباراة واحدة - ضد فريق رينجرز.

اعترف أماباكابو خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بأن هذه الخطوة قد حسّنت بشكل كبير من أداء فريقه، لا سيما بسبب جودة أرضية الملعب.

"نعم، أعتقد ذلك. لطالما أردت ملعبًا خصبًا ليتمكن لاعبي فريقي من التعبير عن أنفسهم بالطريقة التي أريدهم أن يلعبوا بها"، قال حارس المرمى الدولي النيجيري السابق للناشئين ومدرب فريق رينجرز الفائز بلقب الدوري النيجيري الممتاز (2016).

"في أومواهيا في البداية، كان هناك الكثير من الخوف وعدم اليقين. لكن هذا الوضع قد استقر الآن. لقد استمتعنا بإقامتنا هنا وحصلنا أيضاً على دعم من مشجعي إنييمبا."

"سواء أعجبك ذلك أم لا، فالجميع يشجع كرة القدم الجيدة. قد لا تحب الفريق، ولكن بمجرد أن يلعبوا بشكل جيد، فمن المؤكد أنك ستشجعهم."

معركة تكتيكية: أبيا واريورز إيدج - منافسة حاسمة في الشوط الأول

مع تقارب مستوى الفريقين في المراحل الأخيرة من الشوط الأول، اعترف أماباكابو بأنه شعر بالتوتر قبل أن يحول فالنتين أوغوو تمريرة بول سامسون البينية إلى الزاوية السفلية - وهو هدف أثبت أنه حاسم.

وفي معرض حديثه عن الفوز الصعب في الجولة 35، أعرب أماباكابو عن سعادته بإبطاء منافس مباشر مع الحفاظ على فريقه بقوة في المنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى.

"أنا متحمس. لقد كنا نركض جنباً إلى جنب مع هذا الفريق. كنا بحاجة إلى هذا الفوز لإبطاء تقدمهم والحفاظ على أنفسنا في مجموعة المطاردة"، قال.

أشاد أمابكابو بفريق إيكورودو سيتي، مسلطًا الضوء على تأثير الهدف الرئيسي

أشاد أماباكابو بفريق إيكورودو سيتي، واصفاً إياه بأنه أحد أكثر الفرق إتقاناً من الناحية الفنية في الدوري.

وأشار قائلاً: "أحد الفرق التي أحترمها في هذه البطولة هو فريق إيكورودو سيتي. إنهم من أفضل الفرق التي تجيد اللعب بالكرة، ودائماً ما يكون من الممتع مواجهتهم".

"لقد توقعنا خطتهم في الشوط الأول وقمنا بإجراء تعديلات. لقد نجحت الخطة بشكل جيد، على الرغم من أننا عانينا في الثلث الأخير من الملعب."

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet انجيه SCO 12.1 1xbet X تعادل 6.55 1xbet باريس سان جيرمان 1.281 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء باريس سان جيرمان -0.5 في جميع المباريات الخمس الأخيرة ضد باريس سان جيرمان، خسر أنجيه بفارق هدف واحد على الأقل. أنجيه أقل من 1.5 هدف سجل فريق أنجيه أقل من 1.5 هدف في 8 من آخر 10 مباريات على أرضه. أنجيه إس سي أكثر من 0.5 هدف سجل فريق أنجيه أكثر من 0.5 هدف في 9 من آخر 15 مباراة.

"كنا بحاجة إلى الهدف الثاني. لقد ساعدنا على الاستقرار واستعادة الثقة والسيطرة على المباراة. كان أوغوو قد أضاع فرصة واضحة في وقت سابق، لكنه في النهاية سجل الهدف."

النصر مُهدى إلى إيميكا أوبيوما بمناسبة إنجاز عائلي

لم يسجل إيميكا أوبيوما، هداف فريق أبيا واريورز برصيد سبعة أهداف هذا الموسم، أي هدف في المباريات الثلاث الأخيرة.

لكن أماباكابو رفض المخاوف، وكشف أن المهاجم كان يتعامل مع أمور شخصية، حيث أنجبت زوجته طفلة في يوم المباراة.

وقال أماباكابو: "هذا الفوز مُهدى إلى إيميكا أوبيوما وعائلته".

"لقد رزق اليوم بمولودة. لقد كانت فترة صعبة بالنسبة له، ونحن سعداء للغاية من أجله. كفريق، نحتفل معه."

تأثير التدريب يشكل رئيس فريق أبيا واريورز أماباكابو

كما تحدث أماباكابو عن المدربين الذين شكلوا فلسفته، بمن فيهم الراحل شايبو أمودو، وكيلتشي إميتيولي، وسولومون أوجبيدي، وخاديري إيخانا.

"التدريب هو بمثابة تدريب مهني. لقد حظيت بشرف التعلم على يد مدربين عظماء مثل شايبو أمودو، وسولومون أوجبيدي، وخاديري إيخانا، وكيلتشي إميتيولي. لقد تعلمت منهم الكثير"، هكذا قال.

"كرة القدم هي وسيلة ترفيه. أريد أن يغادر المشجعون وهم يشعرون بالرضا بعد مشاهدة فريقي. هذا هو سبب لعب هذه اللعبة - للاستمتاع والاسترخاء بعد ضغوط الأسبوع."

"عندما تشاهدون فريقي، فأنتم ترونني أعبر عن نفسي. نفوز أحياناً ونخسر أحياناً أخرى، لكنني لا أخشى أبداً التعبير عن أفكاري."

بقلم ساب أوسوجي



