الدوري النيجيري الممتاز: مدرب فريق أبيا واريورز، أماباكابو، يكشف عن الخطة التكتيكية الرئيسية وراء الفوز على فريق 3SC

كشف إماما أماباكابو، مدرب فريق أبيا واريورز، أن فوز فريقه الساحق 2-0 على نادي شوتينغ ستارز الرياضي (3SC) في مباراة الجولة 29 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) التي أقيمت يوم الأحد في أومواهيا، كان نتاج خطة لعب تكتيكية متفوقة. Completesports.com التقارير.

يتفوق فريق أبيا واريورز على فريق 3SC بخطة تكتيكية 4-4-2

سجل إيميكا أوبيوما هدفين - هدف في كل شوط - ليحقق فريق أومواهيا فوزاً بنتيجة 2-0 وينتقل إلى المركز الرابع في الترتيب برصيد 46 نقطة، خلف المتصدرين ريفرز يونايتد ورينجرز إنترناشونال وناساراوا يونايتد.

المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً، والذي سبق له اللعب مع البشاير والمجد، هو الآن هداف فريق أبيا واريورز برصيد تسعة أهداف هذا الموسم.

كشف أماباكابو، حارس المرمى الدولي النيجيري السابق للناشئين، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، عن سعادته البالغة بأنه توقع أن تكون أكبر نقاط قوة فريق 3SC في خط الوسط، مما دفعه إلى استخدام تشكيلة 4-4-2 لتحييد تأثيرهم.

"لكل مباراة أسلوبها الخاص. كنت أعرف أن إحدى أقوى نقاط قوة فريق 3SC هي خط الوسط لديهم"، هكذا بدأ أماباكابو حديثه.

"لذا كنا بحاجة إلى ابتكار شيء يتناسب مع ما كانوا سيطرحونه."

"كنا نعلم أيضاً أننا بحاجة إلى وضع لاعب في مركز متقدم أكثر لإجبار قلبي دفاعهم على التراجع حتى لا يتمكنوا من التقدم لدعم هجومهم. كنا نعلم أن قلبي دفاعهم يبتعدان أحياناً عن مراكزهما، وقد نجحت خطتنا."

"كنا نعلم أيضاً أننا بحاجة للعب من الأطراف. كانت تصلنا الكرات العرضية، على الرغم من أننا لم نوفق في بعض الأحيان. لكننا سنواصل العمل."

أماباكابو تتأمل في نصر حاسم

وعند سؤاله عن مشاعره بعد الفوز، الذي عزز مساعيهم لتحقيق مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى، قال المدرب الفائز بلقب الدوري النيجيري الممتاز لموسم 2015/2016 مع فريق رينجرز إنه راضٍ عن النقاط الثلاث.

"ثلاث نقاط أخرى في الجيب. أعتقد أن أمامنا تسع مباريات أخرى، وهذا هو أولويتي الرئيسية الآن."

"لقد قدمنا ​​أداءً كروياً جيداً اليوم، وأعتقد أننا سنكون قادرين على البناء على هذا الأداء في المستقبل."

"لقد صنعنا الكثير من الفرص اليوم. وكما أقول دائماً، فإن إحدى أكبر مشاكلنا هي استغلال الفرص. لكننا سنواصل العمل ونؤمن بأننا سنحظى بالتوفيق في المباريات التسع المتبقية."

لا يزال معدل تحويل فريق أبيا واريورز مصدر قلق

أما بالنسبة لأوبيوما، بطل المباراة الذي سجل هدفين، والذي كان بإمكانه تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف، فلم يخفِ أماباكابو استياءه من انخفاض معدل تحويل فريقه للأهداف، على الرغم من أنه اعترف بأن الهدفين كانا كافيين لضمان الحصول على النقاط الكاملة.

"نعم، كما قلت، كان تحويل الفرص هو أكبر مشكلة لدينا. خلال الأسبوع قمت بمراجعة المباريات التي لعبناها والأهداف التي تمكنا من تسجيلها."

"لحسن الحظ - على عكس فريقي تمامًا لفترة من الوقت - لم نسجل أكثر من هدفين في أي مباراة هذا الموسم."

قلت لهم إنه لم يسبق لنا أن لعبنا مباراة لم نخلق فيها فرصاً. كان من الممكن أن نسجل اليوم عدداً كبيراً من الأهداف، ولكن للأسف هذا ما حصلنا عليه.

"لكن الأهم من ذلك كله، أن النقاط مهمة. لقد فزنا، والنقاط الثلاث مهمة. تحية للفريق."

يستعد محاربو أبيا لرحلة شاقة إلى كانو

سيسافر فريق أبيا واريورز إلى كانو لمواجهة فريق كانو بيلارز على ملعب ساني أباتشا في مباراة الجولة 30 من البطولة هذا الأسبوع.

أقر مدرب فريق واريورز بأن موسم الدوري قد دخل مرحلته الحاسمة وحث لاعبيه على الاستعداد للمرحلة النهائية الصعبة.

"كما قلت، لدينا تسع مباريات متبقية. بالنسبة لي، أحب أن أجعل لاعبي فريقي يفهمون أن الدوري يشبه سباق 400 متر."

"لقد دخلنا الآن آخر 100 متر - وهي المباريات التسع الأخيرة. لذلك يجب أن نبذل قصارى جهدنا."

دعونا لا ننسى أنه من بين هذه المباريات التسع، خمس مباريات خارج أرضنا وأربع مباريات على أرضنا.

"أضع كل هذه العوامل في الاعتبار بينما أحاول ضمان أن تكون كل نقطة مهمة بالنسبة لنا. لم نؤدِ أداءً جيدًا في لفة الـ 300 متر، لذلك في آخر 100 متر يجب أن نركض مباشرة إلى خط النهاية بأسرع ما يمكن وبأقصى قوة."

بقلم ساب أوسوجي



