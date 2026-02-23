الدوري النيجيري الممتاز: مدرب فريق أبيا واريورز، أماباكابو، يطمح للعودة إلى البطولات القارية بعد الفوز على كوارا يونايتد

أكد إماما أماباكابو، مدرب فريق أبيا واريورز، أن فريقه لا يزال ينافس بقوة على العودة إلى منافسات كرة القدم الأفريقية للأندية، على الرغم من تبقي 11 مباراة في الموسم. الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 الموسم، Completesports.com التقارير.

أدلى أماباكابو بهذا التصريح عقب فوز فريقه الصعب بنتيجة 1-0 على فريق كوارا يونايتد الزائر في مباراة الجولة 27 التي أقيمت يوم الأحد في أبا.

سجل كاسيمير أزوبويكي الهدف الحاسم في الدقيقة 29، مما ساعد فريق أبيا واريورز على إنهاء سلسلة من ست مباريات دون فوز.

قال أماباكابو، الذي بدا عليه السرور الشديد، إن النتيجة عززت إيمان فريقه بمساعيهم لتحقيق مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى والعودة إلى منافسات الأندية الأفريقية لموسم 2026/2027.

"المنافسة ما زالت مستمرة. سنواجه فريق الكانمي واريورز في نهاية هذا الأسبوع. سنواصل القتال. والأهم من ذلك، علينا أن نبقي متصدري الدوري في مرمى أنظارنا."

وقال اللاعب الدولي النيجيري السابق للناشئين: "إن طموحنا وتطلعاتنا هي العودة إلى القارة في نهاية الموسم، وربما تحقيق مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى".

أماباكابو يشعر بالارتياح لإنهاء سلسلة من الهزائم

اعترف المدرب السابق لفريق إنييمبا بأن الفوز جاء بمثابة ارتياح كبير بعد فترة محبطة في النصف الثاني من الموسم.

من الجيد العودة إلى طريق الانتصارات بعد ما بدا وكأنه سلسلة طويلة من الهزائم. كنا بحاجة ماسة للفوز. لقد كانت الجولة الثانية من موسم 2025/2026 صعبة بالنسبة لنا.

"بعد أن قدمنا ​​أداءً جيداً للغاية، خاصة في الثلث الهجومي للخصم، كنا نعتمد على الفردية بشكل مفرط ونهدر الفرص. لقد عملنا على ذلك، وأعتقد أن هذا الفوز سيساعد اللاعبين على استعادة ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم"، هكذا قال.

الطموح القاري لا يزال قائماً

مع تبقي 11 مباراة، أكد أماباكابو أن سباق التأهل القاري لم ينته بعد.

سيسافر فريق أبيا واريورز في المباراة القادمة لمواجهة فريق إل-كانيمي واريورز في سعيهم المستمر للبقاء على مقربة من متصدري الدوري والمراكز الثلاثة الأولى.

بقلم ساب أوسوجي



