الدوري النيجيري الممتاز: فريق أبيا واريورز عازم على إنهاء الموسم بقوة - إماما

بحسب موقع Completesports.com، فإن المستشار الفني لفريق أبيا واريورز، إماما أماباكابو، يستهدف تحقيق نهاية قوية للموسم.

يحتل فريق أومو تشينيكي حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم برصيد 49 نقطة.

يسعى نادي أومواهيا إلى التأهل إلى بطولة قارية للموسم الثاني على التوالي.

سيواجه فريق أبيا واريورز منافسه المحلي إنييمبا في مباراة ضمن الجولة 31 في مدينة أبا يوم الأحد.

إمامة يكشف عن هدف المحاربين

قال إماما إنه يركز أكثر على المباريات السبع المتبقية لفريقه من مباراة ديربي أبيا.

"الأمر لا يتعلق بهذه المباراة فقط بالنسبة لي، بل يتعلق بالمباريات السبع القادمة. لدينا 21 نقطة لنلعب من أجلها، وسنلعب بكل ما لدينا"، هكذا صرح إماما لوسائل الإعلام التابعة للنادي.

"هذه المباراة ليست أهم من أي مباراة أخرى. حتى لو فزنا بهذه المباراة وخسرنا باقي المباريات، فإن ذلك سيقضي على كل ما استطعنا تحقيقه."

"طموحنا، كما قلت سابقاً، هو العودة إلى المنافسة على مستوى القارة، وإذا كان علينا القيام بذلك، فإن هذه المباريات السبع حيوية."

جاهزون لإنيمبا

كما تطرق إمامة إلى وضع فريقه على جدول الترتيب.

وأضاف المدرب السابق لمنتخب نيجيريا تحت 23 عامًا: "لقد كان موسمًا طويلًا، ولعبنا ضد جميع الفرق الأخرى، وأثناء مواجهتنا لإنيمبا، لا ننظر إلى ترتيب الفرق الحالي في جدول الدوري، بل نلعب ضد كل فريق على حدة. لذلك، سنخوض هذه المباراة بأفضل ما يمكن".



