الدوري النيجيري الممتاز: أغاجبي يعرب عن أسفه لإصابات الشوط الأول بعد تعادل باراو إف سي مع ويكي توريستس

كشف يوجين أغاغبي، مدرب فريق باراو إف سي، أن الإصابات التي لحقت ببعض لاعبيه في الشوط الأول كلفت فريقه النقاط الثلاث كاملة أمام فريق ويكي توريستس من باوتشي في مباراة الجولة 31 من الدوري النيجيري الممتاز لموسم 2025/2026 التي أقيمت يوم السبت في جوس. Completesports.com التقارير.

لكن مدرب فريق باراو إف سي لم يكشف عن هويات اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات خلال المباراة الحماسية التي انتهت بالتعادل السلبي.

أغاجبي: إصابات الشوط الأول تكلفنا النقاط الكاملة

اكتفى الفريق الصاعد حديثًا بالتعادل السلبي في "ديربي الشمال"، وهي نتيجة رفعت النادي الذي يتخذ من كانو مقرًا له إلى المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة.

أكد أغاغبي، الذي استقر جيداً في منصبه كمستشار فني بعد رحيل لادان بوسو، أن تصميم لاعبيه كان مفتاحاً لتأمين نقطة على الأقل من المباراة.

أشاد أغاجبي بعزيمة اللاعبين رغم النكسة

"حسنًا، أنا دائمًا أشكر الله لأن لاعبي فريقي يعملون بجد. كان ذلك فقط لأن معظم لاعبي فريقي تعرضوا لإصابات في الشوط الأول"، هكذا صرح أغاغبي للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

لهذا السبب انتهت المباراة بالتعادل السلبي. لكننا مع ذلك نشكر الله على النقطة الوحيدة التي حصدناها اليوم. السر يكمن في أننا متأخرون في الترتيب، ونريد أن نبذل جهدًا أكبر لتحقيق هدفنا، وهو الارتقاء إلى مركز أفضل في جدول الترتيب.

"إذن هذا هو الهدف. نحن نعمل بجد لتحقيق هدفنا، وهو البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسنواصل العمل بجد حتى نهاية الموسم."

يحوّل نادي باراو تركيزه إلى مواجهة كاتسينا يونايتد

سيستضيف نادي باراو لكرة القدم نادي كاتسينا يونايتد في مباراة الجولة 32 في كانو نهاية هذا الأسبوع، وقد أكد أغاجبي أن فريقه قد حول بالفعل انتباهه إلى "ديربي الشمال" القادم.

حسنًا، نتعامل مع كل مباراة على حدة. نعم، سنواجه فريق كاتسينا يونايتد على أرضنا نهاية هذا الأسبوع. سنبذل قصارى جهدنا لحصد النقاط الثلاث على أرضنا. سنبذل كل ما في وسعنا للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث كاملة.

"اليوم، النقطة التي حصلنا عليها رفعت مجموع نقاطنا حتى الآن إلى 41 نقطة. لذلك سنعمل بجد ونضمن الحصول على المزيد من النقاط لتحسين مركزنا في جدول الدوري."

بقلم ساب أوسوجي



