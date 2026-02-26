الدوري النيجيري الممتاز: مدرب نادي باراو إف سي، تاتا، يتعهد بالسعي للبقاء في الدوري رغم الهزيمة المتأخرة أمام ريفرز يونايتد

صرح رابيو تاتا، المدرب الرئيسي لنادي باراو، بأن وعده بإخراج النادي من منطقة الهبوط لا يزال قائماً على الرغم من خسارتهم 1-0 أمام ريفرز يونايتد في مباراة الجولة 25 من الدوري النيجيري الممتاز لموسم 2025/2026، والتي أعيد جدولتها على ملعب أدوكيي أميسيماكا في أوماغوا، يوم الأربعاء 25 فبراير 2026. Completesports.com التقارير.

سجل ستيفن مانيو هدف الفوز لفريق برايد أوف ريفرز قبل خمس دقائق فقط من الوقت الأصلي للمباراة.

قال المدرب تاتا، الذي قاد النادي إلى النجاح في تصفيات الدوري الوطني النيجيري (NNL) سوبر 8 لعام 2024/2025 في أسابا بولاية دلتا، والذي عاد إلى منصبه الإداري الأعلى بعد استقالة لادان بوسو، إن الخسارة أمام ريفرز يونايتد أنهت سلسلة مبارياته السبع التي لم يهزم فيها منذ عودته إلى وظيفة التدريب في النادي.

انتهت سلسلة انتصارات نادي باراو لكرة القدم في أوماغوا

على الرغم من الهزيمة، أعرب المدرب تاتا عن فخره بصمود لاعبيه وشخصيتهم في المباراة، فضلاً عن حقيقة أن ناديه قد تجاوز "الخط الأحمر" في ترتيب الدوري.

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: نادي باراو مصمم على تمديد سلسلة انتصاراته - أغاجبي

"أحمد الله عز وجل على أن الأولاد قدموا أداءً كروياً جيداً اليوم. لكن من المؤسف جداً أننا استقبلنا هدفاً قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، والذي تبين لاحقاً أنه الهدف الوحيد فيها"، هكذا بدأ تاتا حديثه بعد صافرة النهاية مباشرة، قائلاً إن سبب الهزيمة هو "فقدان التركيز".

يمكنني أن أسمي ذلك "فقدان التركيز" لأن المدافعين تركوا لاعبًا غير مراقب على حافة منطقة جزائنا، وهذا ما تسبب في هذه الهزيمة المؤلمة. اليوم، خسرنا النقاط الثلاث كاملة.

"هذه هي المباراة الثامنة التي نخوضها، ومن المؤسف للغاية أننا خسرنا اليوم النقاط الثلاث. سأظل أقدر لاعبي فريقي على العمل الرائع الذي قدموه حتى الآن."

باراو يخرج من منطقة الهبوط

تولى المدرب تاتا مهمة التدريب مع فريق باراو إف سي الذي كان يحتل المركز التاسع عشر في الترتيب، متجذراً بعمق في "المنطقة الحمراء"، لكنه قاد الفريق إلى المركز الرابع عشر في نهاية مباريات الجولة 27.

"لقد توليت قيادة هذا الفريق في المرحلة الثانية من موسم 2025/2026 من الدوري النيجيري الممتاز (مع احتلال النادي المركز التاسع عشر) وقد قدم اللاعبون استجابة جيدة وأظهروا شخصية جيدة في المباريات التي لعبناها حتى الآن."

"لسنا محبطين لأننا خسرنا اليوم. إذا نظرنا إلى الأمر، فقد كانت كل الآمال قد تلاشت بالفعل بالنسبة لفريق ريفرز يونايتد، ولكن في نهاية المطاف، كان الله إلى جانبهم وحصلوا على النقاط الثلاث."

اقرأ أيضا: الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية: Barau FC Hero Atule يستمتع بضربة الفوز في المباراة ضد كون خليفة

نعم، لا بد لي من القول إن اللاعبين لعبوا بشكل مثالي وفقًا للتعليمات وأظهروا روحًا قتالية عالية. عندما لا يُظهر الفريق روحًا قتالية، لا يمكنه الصمود حتى اللحظة التي استقبلنا فيها ذلك الهدف. لقد أظهروا روحًا قتالية عالية، وسنواصل العمل بجد حتى نتمكن من اغتنام فرصنا في أي مباراة.

تاتا يطمح إلى حصد المزيد من النقاط لفريق باراو إف سي

"إذا نظرنا إلى مباراة اليوم، فقد كانت لدينا فرصة أكبر بكثير قرب نهاية المباراة قبل أن يحصل فريق ريفرز يونايتد على فرصته، والتي استغلها بنجاح."

"لم تكن هناك فرصة واضحة بحد ذاتها، لكن اللاعب استخدم رأسه بشكل جيد للغاية لوضع الكرة في الشباك."

كانت الفرصة التي أتيحت لنا قريبة جداً. كان هناك موقف وجهاً لوجه مع حارس المرمى من وضعية اثنين ضد واحد، وكانت فرصة واضحة جداً له لوضع الكرة في الشباك.

كانت أولويتي القصوى عندما توليت تدريب هذا الفريق في الموسم الثاني هي إخراج نادي باراو من منطقة الخطر في جدول الدوري. صرحت لوسائل الإعلام في كانو أنني سأخرج باراو من منطقة الخطر في غضون سبع مباريات. واليوم، خرجنا من منطقة الخطر رغم خسارتنا اليوم.

نحن الآن في المركز الرابع عشر في الترتيب. لذا سنعود إلى ديارنا لنعمل بجد لضمان حصد النقاط الثلاث أمام فريق بلاتو يونايتد. أما بالنسبة لسلسلة المباريات التي لم نخسر فيها، فسنواصل تقديم أداء أفضل بكثير مما قدمناه حتى الآن.

"اليوم، اعتقد معظم الناس أن هذه المباراة ستكون سهلة للغاية. لكنها لم تكن كذلك على الإطلاق. سنعمل بجد أكبر لتحسين مركزنا في الترتيب عند انتهاء الموسم. هذا هو هدفنا في الوقت الحالي."

بقلم ساب أوسوجي



