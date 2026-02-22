الدوري النيجيري الممتاز: نادي باراو مصمم على تمديد سلسلة انتصاراته - أغاجبي

يأمل المدرب الرئيسي لفريق باراو إف سي، يوجين أغاجبي، أن يتمكن فريقه من الحفاظ على سلسلة انتصاراته في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم.

تعادل فريق ماليا بويز مع فريق واري وولفز بنتيجة 0-0 في مباراة الجولة 27 التي أقيمت في أوزورو يوم السبت.

لم يخسر نادي كانو في آخر سبع مباريات له في الدوري.

سيسعى نادي باراو لكرة القدم إلى مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يواجه أبطال الموسم السابقين ريفرز يونايتد في مباراته القادمة.

أشاد أغاغبي بلاعبيه لأدائهم الحازم ضد فريق واري وولفز.



"ليس من السهل تحقيق سلسلة من سبع مباريات دون هزيمة في الدوري النيجيري الممتاز"، هذا ما قاله أغاغبي لوسائل الإعلام التابعة لنادي باراو إف سي.

"لقد تحول تركيزنا الآن إلى فريق ريفرز يونايتد لأننا نتعامل مع كل مباراة على حدة."

يحتل نادي باراو لكرة القدم حاليًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز برصيد 34 نقطة من 26 مباراة.

بقلم أديبوي أموسو



