الدوري النيجيري الممتاز: بايلسا يونايتد يدفع ثمن إهدار الفرص في خسارته أمام أبيا واريورز - أوكارا

صرح ميريمو أوكارا، المستشار الفني لفريق بايلسا يونايتد، بأن فريقه دفع ثمن ضعف أدائه في التسديد في الهزيمة أمام فريق أبيا واريورز.

خسر نادي ييناغوا بنتيجة 1-0 أمام فريق إماما أماباكابو في مباراتهما ضمن الجولة 33 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

سجل تشوكويميكا أوبيوما، هداف الدوري النيجيري الممتاز السابق، الهدف الحاسم في الشوط الثاني.

أوكارا يعرب عن خيبة أمله

كما ألقى أوكارا باللوم على مدافعيه بسبب إهمالهم الذي أدى إلى هدف فريق أبيا واريورز.

"تتمحور لعبة كرة القدم حول خلق الفرص واستغلالها. لم نستغل فرصنا في المباراة، وقد كلفنا ذلك غالياً"، صرح أوكارا في مقابلة بعد المباراة.

"سجل فريق أبيا واريورز هدفهم بسبب إهمال مدافعينا، فقد صنعنا حوالي ثلاث فرص لم نستغلها."

بقي فريق بايلسا يونايتد في المركز السادس عشر في جدول الترتيب بعد الهزيمة.

سيستضيف فريق "بروسبيريتي بويز" فريق "ويكي توريستس" في مباراته القادمة في نهاية هذا الأسبوع.

بقلم أديبوي أموسو



