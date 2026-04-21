إغلاق القائمة
    الدوري النيجيري الممتاز: بايلسا يونايتد لن يهبط - رئيس النادي نوانكوي يؤكد

    نامدي إيزيكوت
    
    لاعبو ومسؤولو نادي بايلسا يونايتد بعد وصولهم إلى كاتسينا لخوض مباراتهم ضمن الجولة 35 من الدوري النيجيري الممتاز لموسم 2025/26 ضد نادي كاتسينا يونايتد. المصدر: صفحة نادي بايلسا يونايتد لكرة القدم على فيسبوك.

    أكد تاريليه نوانكوي، رئيس اللجنة الإدارية لنادي بايلسا يونايتد، حصرياً، أن النادي لن يهبط إلى دوري الدرجة الثانية، الدوري الوطني النيجيري. Completesports.com.

    رئيس نادي بايلسا يونايتد يدعم فرص البقاء

    يحتل فريق "أولاد الترميم" المركز التاسع عشر في الترتيب برصيد 40 نقطة، ولم يتبق سوى ثلاث جولات من المباريات في البطولة. الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 الموسم.

    سيستضيف فريق المدرب ميريمو أوكارا المتصدرين، رينجرز إنترناشونال، في مباراة الجولة 36 التي ستقام في نهاية هذا الأسبوع على ملعب سامسون سياسيا، ييناغوا، يوم الأحد.

    يواجه فريق بايلسا يونايتد مباريات صعبة في المراحل الأخيرة من الموسم

    ثم سيسافر أبطال الدوري النيجيري الممتاز لعام 2009 إلى ريمو ستارز لخوض مباراة الجولة 37 قبل اختتام الموسم بمباراة حاسمة محتملة ضد كوارا يونايتد في ييناغوا.

    تشتد معركة الهبوط في قاع جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز

    أعرب رئيس النادي، نوانكوي، يوم الثلاثاء، عن ثقته، مستبعداً هبوط فريقه عندما صرح بجرأة لموقع Completesports.com أن الفريق لن يهبط.

    "لن يهبط فريق بايلسا يونايتد إلى الدرجة الأدنى"، هكذا أعلن نوانكوي في بيان مليء بالثقة والطمأنينة.

    "لن نهبط، هذا ما أريد قوله. لدينا ثلاث مباريات متبقية، ودون التنبؤ بكيفية سير المباريات، ما أريد أن أؤكده لكم هو أننا لن نهبط."

    تحتل فرق بايلسا، وكون خليفة، وويكي توريستس المراكز الثلاثة الأخيرة برصيد 40 نقطة لكل منها، بينما يمتلك كل من واري وولفز وإل-كانيمي واريورز 43 نقطة مع اقتراب الموسم من ذروته.

     

    سهم.
    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

