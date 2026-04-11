رابطة الدوري النيجيري الممتاز: شركة بيندل للتأمين تعتذر وتحذر الحكم بوبوي بسبب حادثة الحكم

وجهت إدارة شركة بيندل للتأمين تحذيراً لمدربها الرئيسي، كينيدي بوبوي، بشأن الحادثة التي ألقت بظلالها على مباراتهم في الجولة 32 في مدينة بنين. Completesports.com التقارير.

أدانت شركة بيندل للتأمين سلوك المدرب، وأصدرت تحذيراً شديد اللهجة.

كما قام النادي بكتابة رسالة اعتذار إلى قيادة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) ورابطة الحكام النيجيرية (NRA) بشأن الحادث، وخاصة سلوك مدربهم المخضرم في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

"بعد مراجعة دقيقة للظروف المحيطة بالحادث وعواقبه، أعربت إدارة شركة بيندل للتأمين عن اشمئزازها وأدانت تصرف المدرب الرئيسي، كينيدي بوبوي، ووصفت الحادث بأنه "بشع ومؤسف"،" هذا ما جاء في بيان أصدره النادي لموقع Completesports.com.

"كما حذرت الإدارة المدرب كينيدي بوبوي ومساعديه من تكرار مثل هذا الإجراء (الأفعال).

"لن يتم التسامح مع هذا السلوك، حيث يظل نادي بيندل للتأمين لكرة القدم نادياً منضبطاً وملتزماً بالقانون ليس فقط في البلاد ولكن في جميع أنحاء القارة أيضاً."

يحث النادي على الانضباط مع تصاعد التوترات مع المسؤولين.

كما نصح النادي مدربيه ولاعبيه ومسؤوليه بالتعلم من الحادث المؤسف، بهدف تجنب الجدال الحاد مع مسؤولي المباريات خلال أي مباراة، سواء على أرضهم أو خارجها، لأن مثل هذه التصرفات لن تغير قرارات الحكام بل ستزيد العقوبة فقط.

شركة بندل للتأمين تقدم اعتذاراً صريحاً إلى الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NPFL) والرابطة الوطنية للبنادق (NRA).

وبالمثل، قدم نادي الدوري الممتاز اعتذارات صريحة لإدارة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) ورابطة الحكام النيجيرية (NRA) بشأن الحادث المؤسف الذي تورط فيه مدرب النادي، كينيدي بوبوي، والحكام الذين أداروا مباراة الجولة 32 بين بيندل إنشورانس إف سي وبلاتو يونايتد يوم السبت 28 مارس 2026، على ملعب صامويل أوغبيموديا.

شركة بيندل للتأمين ستلعب مبارياتها خلف أبواب مغلقة بعد العقوبات

في غضون ذلك، ستقام مباراة الجولة 34 يوم السبت ضد فريق أبيا واريورز، والمقرر إقامتها على ملعب صامويل أوغبيموديا في مدينة بنين، خلف أبواب مغلقة بعد العقوبات التي فرضها الدوري النيجيري الممتاز على النادي عقب الحادث الذي وقع خلال مباراة الجولة 32 ضد فريق بلاتو يونايتد في بنين.

بموجب العقوبات، سيلعب فريق بيندل للتأمين ثلاث مباريات متتالية على أرضه خلف أبواب مغلقة.

"نناشد المشجعين ورابطة المشجعين الابتعاد عن مباني ملعب صامويل أوغبيموديا خلال هذه الفترة، حيث يتصرف النادي امتثالاً لتوجيهات الدوري النيجيري الممتاز، والتي تبدأ بمباراة الجولة 34 التي تجمع بين فريق بيندل للتأمين وفريق أبيا واريورز يوم السبت 11 أبريل 2026"، هذا ما ذكره النادي.

بقلم ساب أوسوجي



