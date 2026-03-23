الدوري النيجيري الممتاز: فريق بيندل للتأمين يُبقي على هدفه ضمن المراكز الثلاثة الأولى رغم التعادل مع واري وولفز - بوبوي

أكد كينيدي بوبوي، المدرب الرئيسي لفريق بيندل للتأمين، أن هدف النادي هذا الموسم هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى لضمان مكان في منافسات الأندية الأفريقية لموسم 2026/2027. Completesports.com التقارير.

تحدث بوبوي، الذي سبق له تدريب فرق صن شاين ستارز وهارتلاند وبلاتو يونايتد وأكوا يونايتد، إلى الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بعد أن انتزع فريقه نقطة ثمينة في تعادل سلبي مع واري وولفز. الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 مباراة الجولة 31 في أوزورو، ولاية دلتا.

شركة بيندل للتأمين ستعيد صياغة استراتيجيتها للبقاء على المسار الصحيح - بوبوي

قال بوبوي: "لقد دخلنا الدوري بهدف إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة للمشاركة في البطولات القارية في الموسم المقبل. وهذا لم يتغير".

"كان هذا هدفنا. وبما أننا حققنا التعادل هنا، فسوف نعيد صياغة استراتيجيتنا للتأكد من أننا سنحقق النتائج الصحيحة في المباريات القادمة."

شركة بيندل للتأمين تفشل في الاستفادة من تفوقها العددي

كما أوضح المدير الفني لشركة بيندل للتأمين سبب فشل فريقه في الاستفادة من تفوقه العددي بعد أن انخفض عدد لاعبي فريق واري وولفز إلى 10 لاعبين بسبب الإصابة.

وأضاف: "لعب الفريق بشكل جيد وفقاً للتعليمات. كان فريق واري وولفز يلعب بعشرة لاعبين، لذلك كان عليهم الصمود والتأكد من عدم تلقيهم أي هدف".

"أعتقد أن ذلك كان في صالحهم ولكنه لم يكن جيداً لنا على الإطلاق."

شرح دور المساعدين على خط التماس

وأوضح بوبوي كذلك سبب رؤية مساعديه بشكل متكرر على خط التماس خلال المباراة.

"مساعديّ هم مدربون أيضاً. أحياناً أمنحهم الفرصة للوقوف في المنطقة الفنية لتمرير التعليمات إلى اللاعبين."

بقلم ساب أوسوجي



