الدوري النيجيري الممتاز: فريق بيندل للتأمين يحسم فوز أبيا واريورز وينهي سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز

فاز فريق بيندل للتأمين على فريق أبيا واريورز بنتيجة 1-0 في مباراة الجولة 34 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب صامويل أوغبيموديا في مدينة بنين يوم السبت.

سجل تشينيدو نوسو هدف الفوز بعد دقيقتين من مرور ساعة من المباراة.

كان هذا الفوز الأول لفريق كينيدي بوبوي في آخر أربع مباريات له في الدوري.

اقرأ أيضا:الدوري النيجيري الممتاز 2025/2026: مهاجم ويكي توريستس، مايريغا، يتطلع إلى لقب هداف الدوري برصيد 14 هدفاً

سجل فريق التأمين تعادلين وهزيمة واحدة في آخر ثلاث مباريات له في الدوري.

بقي الفريق المضيف في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بعد الفوز.

فريق أبيا واريورز بقيادة إماما أماباكابو يحتل المركز الرابع.

ستُقام ثماني مباريات أخرى ضمن الجولة 34 يوم الأحد.



