الدوري النيجيري الممتاز: دويتش ينتقد إهدار إنييمبا للفرص في مباراة الديربي الشرقي التي انتهت بالتعادل أمام كون خليفة

أرجع إيمانويل دويتش، المدرب الرئيسي لفريق إنييمبا، تعادل فريقه 1-1 أمام فريق كون خليفة المتعثر في ديربي الشرق الذي أقيم يوم الأحد في آبا، إلى إهدار لاعبيه للفرص أمام المرمى.

منح جيمس إيكيبويكي الضيوف تقدماً مفاجئاً قبل سبع دقائق من صافرة نهاية الشوط الأول، لكن فريق "فيل الشعب" أعاد التعادل قبل خمس دقائق من صافرة النهاية عندما كسر إيكيني أوازيم صاحب الخبرة صمود الضيوف وسط فرحة جماهير الفريق المضيف.

وكان كون خليفة قد أنهى في وقت سابق بداية إنييمبا الخالية من الهزائم في موسم 2025/2026 من الدوري النيجيري الممتاز بهزيمة 1-0 على ملعب دان أنيام في أويري، خلال مباراة الجولة الثامنة.

كانت مباراة ديربي الشرق التي انتهت بالتعادل يوم الأحد في آبا هي المباراة الثانية للمدرب دويتش على رأس فريق إنييمبا، حيث انتهت المباراتان بالتعادل 1-1 - الأولى ضد ريفرز يونايتد في بورت هاركورت والآن ضد كون خليفة في آبا.

دويتش يعرب عن أسفه لضياع الفرص في ديربي أبا

لم يخفِ دويتش، الذي بدا عليه الحزن الشديد، إحباطه بعد المباراة الشاقة، معرباً عن أسفه لفشل لاعبيه في تحويل سيطرتهم إلى أهداف على الرغم من خلقهم العديد من الفرص الواضحة.

"إنه لأمر مؤلم للغاية. لقد أضعنا الكثير من الفرص؛ كان من الممكن أن تصل النتيجة إلى أربعة أهداف في الشوط الأول"، هكذا عبّر دويتش، وهو لاعب كاميروني، عن أسفه.

"عندما تضيع الكثير من الفرص ويحصلون على فرصة واحدة يسجلون منها هدفاً، فإن العودة إلى المباراة تكون دائماً صعبة."

إدارة الضيوف للمباراة تُحبط مدرب إنييمبا

وأشار المدرب أيضاً إلى ما وصفه بتكتيكات إضاعة الوقت من قبل الفريق الزائر، والتي زعم أنها عطلت سير المباراة.

لم نتمكن من لعب أكثر من 60 دقيقة من كرة القدم. أهدر حارس المرمى (كون خليفة) أكثر من 22 دقيقة ولم يحصل على أي إنذار.

"لكن لا يمكننا التشكيك في أحد؛ بل علينا أن نعمل بجد. لا يزال بإمكاننا تعويض النقاط التي خسرناها في مباراة خارج أرضنا."

دويتش يترقب رد فعل إنييمبا بينما يستعد لمواجهة واري وولفز

يحتل فريق إنييمبا الآن المركز الخامس عشر في الترتيب برصيد 33 نقطة، وسيسافر لمواجهة فريق واري وولفز في نهاية هذا الأسبوع في مباراة الجولة 29 في جامعة دلتا ستيت، أوزورو.

من جهة أخرى، لا يزال فريق كون خليفة متذيلاً الترتيب برصيد 29 نقطة، وسيستضيف فريق بايلسا يونايتد في مباراة الجولة 29 على ملعب دان أنيام في أويري.

بقلم ساب أوسوجي



