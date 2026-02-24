الدوري النيجيري الممتاز: دويتش يتعهد بإعادة أمجاد إنييمبا بعد التعادل مع ريفرز يونايتد

أكد إيمانويل دويتش، المدرب الجديد لنادي إنييمبا أوف أبا، أن "فيل الشعب" وأكثر الأندية نجاحاً في نيجيريا في طريقه للعودة إلى أيام مجده. Completesports.com التقارير.

يأتي هذا في الوقت الذي أشاد فيه بلاعبيه على مرونتهم وشخصيتهم القوية في مباراة التعادل 1-1 التي أقيمت يوم الأحد خارج أرضهم أمام ريفرز يونايتد. الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 مباراة الجولة 27 على ملعب أدوكيي أميسيماكا، أوماغوا، بالقرب من بورت هاركورت.

وقال دويتش بثقة: "مع المزيد من العمل في ملعب التدريب، سنقدم المزيد للجماهير بينما نحاول إعادة النادي إلى أيام مجده".

دويتش يشيد بشخصية إنييمبا في مسلسل ريفرز يونايتد

افتتح فريق إنييمبا، بطل نيجيريا تسع مرات، التسجيل في الدقيقة 28 عندما ارتقى أبيودون جوزيف عالياً ليسجل هدفاً برأسه من ركلة حرة متقنة.

لكن أوكون أنيكيمي أعاد التعادل للفريق الذي يقوده فينيدي جورج قبل صافرة نهاية الشوط الأول مباشرة.

كانت هذه أول مباراة يتولى فيها دويتش المسؤولية، وكان الكاميروني مسروراً بشكل واضح برد فعل لاعبيه.

"نعم، أعتقد أن الأولاد أظهروا شخصية جيدة في الشوطين الأول والثاني"، قال دويتش خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة.

"إنها مجرد أيام قليلة معي، وهناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى معالجة. لكنني أعتقد أنهم أظهروا قدرتهم على مواصلة إثبات أنفسهم."

دويتش يشرح النهج التكتيكي ضد ريفرز يونايتد

أقر دويتش بجودة وإمكانات وعمق الجهاز الفني لفريق ريفرز يونايتد، لكنه كشف أن نهجه التكتيكي قد حد بشكل فعال من خطورتهم الهجومية.

وأضاف أن الفائزين مرتين بدوري أبطال أفريقيا نفذوا خطة لعبهم بشكل جيد، لا سيما في تحييد اللعب الخطير لفريق برايد أوف ريفرز على الأطراف.

مهمة استعادة أيام مجد إنييمبا

ورداً على سؤال حول حجم المهمة التي تنتظره في أنجح نادٍ في نيجيريا، أشاد دويتش بتاريخ إنييمبا المجيد وتعهد ببذل قصارى جهده لاستعادة هيمنة النادي.

"هذا نادٍ ذو تاريخ عريق وإنجازات عظيمة. قد لا أكون الأفضل، لكنني سأبذل قصارى جهدي لإعادة أيام المجد"، هكذا أكد.

كما أشاد بالدعم المقدم من رئيس اللجنة الإدارية للنادي، السفير نوانكو كانو، والمدير الرياضي دانيال إيكي، مشيراً إلى أن تشجيعهم كان له دور فعال في تحفيزه هو واللاعبين منذ وصوله.

دويتش يُجهّز إنييمبا لاختبار ديربي الشرق

يحتل فريق إنييمبا حاليًا المركز الرابع عشر في الترتيب وسيستضيف فريق كون خليفة في مباراة الجولة 28 في ما يعد بأن يكون ديربي شرقي.

كان فريق كون خليفة أول فريق يلحق الهزيمة بفريق إنييمبا هذا الموسم، وذلك بعد فوزه في الجولة الثامنة بنتيجة 1-0 على ملعب دان أنيام في أويري.

بقلم ساب أوسوجي



