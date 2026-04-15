الدوري النيجيري الممتاز: دوجو يُشيد بفوز فريق المحاربين الكانمي على فريق بلاتو يونايتد

أعرب كبيرو دوجو، المستشار الفني لفريق الكانمي واريورز، عن سعادته بعد فوز فريقه بشق الأنفس على فريق ناساراوا يونايتد، بحسب التقارير. Completesports.com.

فاز فريق بورنو آرمي على فريق ناساراوا يونايتد بنتيجة 1-0 في مباراتهما ضمن الجولة 34 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

أحرز ريسلانو إسماعيل هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

صعد فريق الكانمي واريورز إلى المركز الحادي عشر بعد الفوز، مما عزز مساعيه لتجنب الهبوط.

في غضون ذلك، تعرض فريق ناساراوا يونايتد لانتكاسة في سباق اللقب وبقي في المركز السادس.

"المباريات بين هذين الفريقين دائماً ما تكون من الطراز الرفيع. وبفضل الله، سنكثف التدريبات استعداداً لمباراتنا القادمة. سنعود إلى نقطة الصفر لتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها اليوم." هذا ما صرّح به دوجو لوسائل الإعلام التابعة للنادي بعد المباراة.

سيستضيف فريق El-kanemi Warriors فريق Shooting Stars في مباراته القادمة في مايدوغوري.

سيستضيف فريق ناساراوا يونايتد فريق واري وولفز على ملعب مدينة لافيا في نهاية هذا الأسبوع.



بقلم أديبوي أموسو



