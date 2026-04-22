الدوري النيجيري الممتاز: "لا داعي للقلق، بايلسا يونايتد سيحصد تسع نقاط للبقاء في الدوري" - أوكارا

تحدث ميريمو أوكارا، مدرب فريق بايلسا يونايتد، بحماس عن "أولاد الاستعادة" وتجاوزهم لتحديات الهبوط الحالية، وحث جماهيرهم ومؤيديهم على عدم الذعر، مؤكداً في الوقت نفسه أنهم سينجون من الهبوط. Completesports.com التقارير.

أوكارا يدعو إلى الهدوء وسط صراع بايلسا يونايتد لتجنب الهبوط

يحتل فريق بايلسا يونايتد المركز التاسع عشر في الترتيب برصيد 40 نقطة، على الرغم من تبقي ثلاث جولات فقط من المباريات في جدول المباريات.

كما يمتلك فريقا كون خليفة وويكي توريستس 40 نقطة ويحتلان المركزين 18 و20 على التوالي قبل المباريات الثلاث الأخيرة من موسم 2025/2026.

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: بايلسا يونايتد لن يهبط - رئيس النادي نوانكوي يؤكد

"نحن في وضع صعب للغاية في الوقت الحالي، لكنني متفائل بأننا سنتجاوزه"، هكذا بدأ أوكارا حديثه مع موقع Completesports.com مساء الثلاثاء.

"التحديات من هذا النوع تُظهر دائماً أفضل ما لدى الفريق المُصمّم. تركيزنا منصبّ على المباريات الثلاث المتبقية. لن ندخل في مرحلة الهبوط"، هكذا صرّح المدافع السابق.

المدرب واثق من الحصول على تسع نقاط كاملة من المباريات الأخيرة

وعند سؤاله عن مصدر ثقته، قدم المدرب الضخم مثالاً رياضياً يوضح كيف سينجز فريقه المهمة.

"لا تزال أمامنا ثلاث مباريات - اثنتان على أرضنا وواحدة خارجها. نحن نتحدث عن تسع نقاط، ونحن مستعدون ومصممون على الحصول عليها جميعًا، سواء على أرضنا أو خارجها."

النقاط التسع غير قابلة للتفاوض، وبالنسبة لنا، بغض النظر عن مكان إقامة المباريات، فإن شعارنا هو "لا تراجع، لا استسلام". نعم، إما الآن أو لا، وهذا ما يضعه اللاعبون نصب أعينهم.

"لن يهبط فريق بايلسا يونايتد إلى الدرجة الأدنى. المباريات الثلاث المتبقية قابلة للفوز، وسنعمل بجد كافٍ للحصول على النقاط التسع كاملة للبقاء في الدوري النيجيري الممتاز."

أوكارا يتطلع إلى مواجهات حاسمة ضد رينجرز، ريمو ستارز، وكوارا يونايتد

سيواجه فريق بايلسا يونايتد فريق رينجرز هذا الأسبوع على أرضه في ييناغوا. ثم سيسافر لمواجهة فريق ريمو ستارز صاحب المركز الخامس عشر في إحدى مباريات الجولة 37، قبل أن يختتم الموسم بمباراة على أرضه ضد فريق كوارا يونايتد.

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: بايلسا يونايتد يدفع ثمن إهدار الفرص في خسارته أمام أبيا واريورز - أوكارا

ومن المفارقات أن كلاً من فريق ريمو ستارز وفريق كوارا يونايتد عالقان في معركة الهبوط، وقد يشكلان تهديدات خطيرة لآمال فريق بايلسا يونايتد في البقاء.

وأضاف أوكارا: "نعم، من الصعب دائماً القتال ضد فريق يخوض معركة للبقاء في هذه المرحلة من الدوري".

"لكن هذا ما يجعل الأمر برمته مثيراً للاهتمام. نحن مستعدون للمنافسة، ونحن جاهزون لها، وبفضل الله، سننجز المهمة من أجل حكومة وشعب ولاية بايلسا الطيب"، هكذا اختتم المدرب أوكارا حديثه.

بقلم ساب أوسوجي



