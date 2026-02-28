إغلاق القائمة
    الدوري النيجيري

    الدوري النيجيري الممتاز: فريقا الكانمي ووريورز وكوارا يونايتد يحققان انتصارات على أرضهما

    أديبوي أموسوBy لا توجد تعليقاتلا تقرأ أبدًا

    فاز فريق El-kanemi Warriors على فريق Abia Warriors بنتيجة 2-0 في مباراتهما ضمن الجولة 28 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت في مايدوغوري يوم السبت.

    منح دادي عبد الرحمن الكانمي التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

    سجل أصحاب الأرض هدفهم الثاني عن طريق بشير موسى قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

    ارتقى فريق كابيرو دوجو إلى المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة من 26 مباراة.

    عزز فريق كوارا يونايتد آماله في البقاء بفضل فوزه الصعب 1-0 على فريق ويكي توريستس.

    سجل أكيم أكاني هدف الفوز في الدقيقة 15.

    ارتقى فريق كوارا يونايتد إلى المركز الخامس عشر بعد فوزه على أرضه.


    سهم.
    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    مقالات ذات صلة المنشورات

    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.