الدوري النيجيري الممتاز: فريقا الكانمي ووريورز وكوارا يونايتد يحققان انتصارات على أرضهما

فاز فريق El-kanemi Warriors على فريق Abia Warriors بنتيجة 2-0 في مباراتهما ضمن الجولة 28 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت في مايدوغوري يوم السبت.

منح دادي عبد الرحمن الكانمي التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

سجل أصحاب الأرض هدفهم الثاني عن طريق بشير موسى قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

ارتقى فريق كابيرو دوجو إلى المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة من 26 مباراة.

عزز فريق كوارا يونايتد آماله في البقاء بفضل فوزه الصعب 1-0 على فريق ويكي توريستس.

سجل أكيم أكاني هدف الفوز في الدقيقة 15.

ارتقى فريق كوارا يونايتد إلى المركز الخامس عشر بعد فوزه على أرضه.



