الدوري النيجيري الممتاز: إنييمبا يهزم أبيا واريورز في الديربي، وريفرز يونايتد يستعيد الصدارة

أفادت التقارير أن فريق إنييمبا تغلب على فريق أبيا واريورز بنتيجة 2-1 في مباراة ديربي شرقي مثيرة أقيمت في مدينة آبا يوم الأحد. Completesports.com.

منح تشيديرا مايكل فريق إنييمبا التقدم بعد دقيقة واحدة من مرور ساعة من اللعب.

تعادل فريق أبيا واريورز عن طريق إيميكا أوبيوما قبل دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة.

لكن مايكل سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

تعادل فريق أبطال ريمو ستارز مع فريق إلكانيمي واريورز بنتيجة 1-1.

وضع أدوالي يوسف فريق المحاربين الكانمي في المقدمة بعد سبع دقائق، بينما أعاد فيكتور مبوما التعادل للضيوف في الدقيقة 36.

استعاد فريق ريفرز يونايتد صدارة الترتيب بعد فوزه بنتيجة 4-2 على فريق كون خليفة في بورت هاركورت.

تقدم فريق ريفرز يونايتد بهدف سجله أنيكيمي أوكون في الدقيقة 16.

اقرأ أيضا:الدوري النيجيري الممتاز: تقاسم فريقا إنشورانس وبلاتو يونايتد النقاط بعد فوز كوارا يونايتد على ناساراوا

وأدرك كون خليفة التعادل لكون خليفة بعد ثماني دقائق.

أطلق صنداي أدهي النار على كون خليفة ليتقدم في الدقيقة 38، بينما أعاد إيوونا دوغلاس التعادل لفريق ريفرز يونايتد بعد دقيقتين.

وضع هاندسوم سيرفيور فريق ريفرز يونايتد في المقدمة للمرة الثانية في المباراة عند نهاية الشوط الأول مباشرة.

سجل دوغلاس هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 82 ليحسم هذه المباراة.

في ملعب ليكان سلامي أداماسينغا، إيبادان، فاز فريق شوتينغ ستارز على فريق رينجرز بنتيجة 3-1.

سجل كل من صادق إبراهيم، وديزموند أوجيتيفيان، وآدمز مصطفى أهدافاً لأصحاب الأرض.

سجل فريق رينجرز هدفه الوحيد في المباراة عن طريق تشيدييبيري نوبودو.

النتائج الكاملة

الكانمي 1-1 ريمو ستارز

3SC 3-1 رينجرز

باراو 0-0 كاتسينا يونايتد

تورنادو 2-0 ويكي

إنيمبا 2-1 أبيا ووريورز

بايلسا يونايتد 4-1 كانو بيلارز

مدينة إيكورودو 4-3 وولفز

ريفرز يونايتد 4-2 كون خليفة



