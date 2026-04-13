الدوري النيجيري الممتاز: مدرب إنييمبا، دويتش، يصر على أن الحديث عن الهبوط "مزحة" بعد الفوز الساحق على كاتسينا

أكد إيمانويل دويتش غوستافو، مدرب فريق إنييمبا، بشكل قاطع أن فريق "فيل الشعب" ليس فريقاً مُقدراً له الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الدوري الوطني النيجيري، مشدداً على أن أبطال نيجيريا تسع مرات يمتلكون كل ما يلزم للاحتفاظ بمكانتهم في دوري الدرجة الأولى. Completesports.com التقارير.

أدلى المدرب الكاميروني بهذا التصريح أثناء رده على أسئلة الصحفيين بعد فوز فريقه الساحق 3-0 على كاتسينا يونايتد في مباراة الجولة 34 من الدوري النيجيري الممتاز يوم الأحد في آبا.

إنييمبا يسيطر على المباراة بعد ضغط مبكر من كاتسينا

افتتح الجناح المخضرم واللاعب الدولي النيجيري السابق، ستانلي ديمغبا، التسجيل لصالح الفائزين مرتين بدوري أبطال أفريقيا في الدقيقة 23 على الرغم من سيطرة كاتسينا يونايتد المبكرة.

ضاعف تشيديرا مايكل، وهو لاعب مبتدئ من أكاديمية أوزالا لكرة القدم، تقدم الفريق المضيف عند مرور نصف ساعة، ليتقدم إنييمبا بنتيجة مريحة 2-0 قبل الاستراحة.

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: ريفرز يونايتد يستعيد الصدارة، وإنييمبا يسحق كاتسينا يونايتد

أضافت ووماه ويلسون إيبا الهدف الثالث بتسديدة رائعة قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، ليحقق فريق إنييمبا أكبر فوز له هذا الموسم. وبهذا الفوز، ارتقى الفريق إلى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة.

إنيمبا لن يهبط – الألمانية

لم يخفِ المدرب دويتش حماسه بعد الفوز المقنع، مؤكداً أن فريق إنييمبا لن يُجر إلى معركة الهبوط.

"نعم، هذا ما رأيتموه منا نبدأ به اليوم - أن إنييمبا يجب ألا يهبط إلى الدرجة الأدنى"، هكذا قال دويتش مبتهجاً عندما سُئل عن فرص النادي في البقاء.

هل يعتقد أحد أن إنييمبا سيهبط إلى الدرجة الأدنى؟ أخبروا من يقول هذا أنه يكذب. لماذا قد يهبط إنييمبا؟ لماذا؟ لأن إنييمبا يملك كل المقومات للبقاء في الدوري - اللاعبون راضون وسعداء. لكن لا يمكن إرضاء البشر بنسبة ١٠٠٪.

المدرب يُعلق على الأداء وبطولة حارس المرمى

كما أشاد دويتش بالأداء العام لفريقه، وخص بالذكر حارس المرمى كيلفن أوجونجا لتصديه لركلة الجزاء في الدقيقة 70.

"أنا مرتاح للغاية. أشعر بسعادة بالغة بالنتيجة، لكن الأمر لم ينته بعد لأنه لا يزال هناك أربع مباريات يجب لعبها."

لقد تقدمنا ​​في الترتيب، ولكن لا ينبغي أن نبقى هناك. يجب أن نعمل بجد أكبر لنرتقي أكثر لأن الأمر لم ينته بعد.

"قام حارس المرمى بواجبه بتصديه لركلة الجزاء. واللاعبون الذين سجلوا الأهداف قاموا بواجبهم. لقد أظهروا روحًا رياضية عالية على أرض الملعب، وإذا استمروا على هذا المنوال، فسنحقق شيئًا ما."

"أحياناً يفقدون بعض التركيز، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم. لا يمكنك إدانة لاعب بشكل كامل. الجميع يرتكب أخطاء. لكننا سعداء لأن الجماهير والولاية بأكملها مسرورة بهذا الفوز."

أهم لحظات فيل الشعب بعد البداية البطيئة

كان فريق إنييمبا في البداية متراجعاً، مما أتاح لفريق شانجي بويز الوقت والمساحة للتحكم في اللعب من خلال التمريرات السلسة في خط الوسط.

أقر دويتش بأن مثل هذه المراحل جزء من اللعبة، مشيراً إلى أن هدف ديمغبا الافتتاحي وهدف مايكل الثاني قلبا الموازين لصالحهم.

"لقد جهزت ديمبا طوال الأسبوع لهذه المباراة. لقد بذل قصارى جهده. على الرغم من أن الشوط الأول لم يكن جيدًا للغاية، إلا أنه سجل هدفًا - وهذا هو المهم."

"عندما كان فريق كاتسينا يونايتد يمرر الكرة، كنا نمنحهم مساحة. ولكن بمجرد أن سجلنا الهدفين الأول والثاني، أصبحوا غير منظمين."

وجوه مألوفة تُسبب المتاعب لإنييمبا في وقت مبكر

على الرغم من النتيجة، اعترف دويتش بأن فريق كاتسينا يونايتد شكل تحدياً خطيراً، خاصة في الشوط الأول.

"تذكروا، هناك لاعبون سابقون في إنييمبا - إيليا أكاني، وموسى أديوكو، وأوتشي كولينز، وحارس المرمى زالي عبد الله - يلعبون الآن في كاتسينا يونايتد."

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: إنييمبا لن يهبط أبدًا – أونانيل

"لقد أرادوا إثبات أنفسهم، وهذا ما رأيتموه، خاصة في الشوط الأول."

إنييمبا يركز على ديربي الشرق ضد رينجرز

وبالنظر إلى المستقبل، أقر دويتش بالتحدي المتمثل في مواجهة رينجرز في ديربي الشرق في الجولة 35 على ملعب نامدي أزيكيوي في إنوجو.

"يُقاتل فريق رينجرز للفوز بالدوري، بينما نحاول نحن تحقيق الاستقرار. اللعب ضد فريق في مرتبة أدنى في الترتيب أمر صعب دائمًا."

"بعد مباراتنا في كأس التحدي، سنضع استراتيجية لضمان حصولنا على نقطة على الأقل أمام رينجرز."

ستُقام المباراة خلف أبواب مغلقة في الكاتدرائية.

لا فائدة من اللعب خلف الأبواب المغلقة – المدرب دويتش

رفض دويتش التلميحات بأن اللعب بدون جماهير قد يصب في مصلحة فريقه.

"لا توجد ميزة في كرة القدم. لعب فريق إنييمبا أيضاً بدون جمهور، وجاء فريق إيكورودو سيتي إلى هنا وفاز علينا. فأين كانت الميزة إذن؟"

"عليك فقط أن تلعب لعبتك. الميزة الوحيدة هي عندما يشجعك المشجعون، ولكن حتى ذلك ليس مضموناً."

بقلم ساب أوسوجي



