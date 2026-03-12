الدوري النيجيري الممتاز: إنييمبا مُطالب بتصحيح أوضاعه وإلا سيواجه خطر الهبوط - تحذير من ديوك أودي

وجّه دوق أودي، لاعب منتخب نيجيريا السابق ولاعب خط وسط نادي إنييمبا السابق، تحذيراً شديد اللهجة لإدارة النادي بضرورة إعادة ترتيب أوضاعها بشكل عاجل، مؤكداً أن الهبوط لا يحترم الاسم أو المكانة أو الإنجازات. Completesports.com التقارير.

قال أودي، الذي يشغل حاليًا منصب المدرب الرئيسي لفريق صن شاين ستارز، لموقع Completesports.com إنه من المثير للصدمة أن يواجه أنجح نادٍ في نيجيريا وأكثر الفرق تتويجًا خطر الهبوط الذاتي.

وحذر من أنه ما لم يحل النادي مشاكله الداخلية، فإنه يخاطر بالهبوط إلى الدوري الوطني النيجيري في نهاية الموسم الحالي.

وقال أودي صباح الخميس: "سيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة لنادٍ يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الكؤوس في البلاد ويعتبر أنجح نادٍ في البلاد".

الأزمة الداخلية في نادي إنييمبا وراء الصراعات

كشف أودي أن الخلافات الداخلية داخل النادي هي المسؤولة إلى حد كبير عن الأداء السيئ للفريق هذا الموسم.

"كنت في آبا الأسبوع الماضي عندما لعبنا، نحن فريق صن شاين ستارز، ضد فريق أبيا كوميتس. تحدثت مع مدربي السابق، إيما دويتش غوستافو، الذي يشغل الآن منصب المدرب الرئيسي لفريق إنييمبا، واكتشفت أن مشكلة إنييمبا داخلية."

"يجب أن يدركوا أن البيت المنقسم على نفسه لا يمكنه البقاء. يجب على الجميع أن يتحدوا ويضعوا مصلحة إنييمبا في المقام الأول. وإلا، فإن الهبوط وشيك، وإذا حدث، فسيكون كارثياً."

فيل الشعب يجلس في منطقة الهبوط بالدوري النيجيري الممتاز

يحتل فريق إنييمبا حالياً مركزاً في منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم.

يحتل فريق آبا العملاق المركز الثامن عشر برصيد 33 نقطة بعد 29 مباراة، وهو مركز بعيد كل البعد عن مكانته المعتادة كأنجح نادٍ في نيجيريا والفريق الوحيد في البلاد الذي فاز بدوري أبطال أفريقيا مرتين - في عامي 2003 و2004.

تغييرات القيادة تُعمّق أزمة النادي

أدت الأزمة الداخلية إلى رحيل المدير الرياضي السابق إيفاني إيكويم، الذي حل محله أوتشي أوكيتشوكو.

وجاء هذا التطور عقب إقالة ستانلي إيغوما من منصب المدرب الرئيسي للنادي في وقت سابق.

في حين عين إنييمبا ديجي أييني خلفاً لإيغوما، أقرت حكومة ولاية أبيا لاحقاً إيمانويل دويتش غوستافو كبديل لأييني، إلى جانب دانيال إيكيه كمدير رياضي جديد بدلاً من أوكيتشوكو.

ومنذ ذلك الحين، استمر النادي في التراجع في ترتيب الدوري.

اسم إنييمبا أكبر من الأفراد - أودي

يعتقد أودي، الذي سبق له اللعب مع فريق أبا العملاق، أن على جميع الأطراف المعنية أن تضع خلافاتها جانباً وتتحد لإنقاذ النادي.

"اسم إنييمبا يتجاوز كل شيء وكل شخص في النادي. ولهذا السبب يجب على الجميع أن يكبحوا جماح خلافاتهم ويعملوا لمصلحة النادي حتى لا ينهار."

"إذا غرق نادي إنييمبا، فسيكون الأمر سيئاً للغاية. يجب أن تتضافر الجهود لرفع مستوى النادي مرة أخرى. يجب أن تكون هذه هي الأولوية للجميع في الوقت الحالي."

وأضاف لاعب خط الوسط السابق أن الفريق لا يزال لديه الوقت لإنقاذ الموسم.

"مع بقاء تسع مباريات، أعتقد بشدة أنه لم يفت الأوان بعد للتعويض."

"لا يزال فريق إنييمبا هو الفريق الأكثر بريقاً في البلاد، ويجب بذل كل ما في وسعنا لإنقاذ النادي وتجنب هذه الكارثة الوشيكة."

تحدث أودي بينما يستعد فريقه صن شاين ستارز للسفر إلى أويري لمواجهة هارتلاند إف سي في ملعب دان أنيام في مباراة ضمن منافسات المؤتمر الأول للدوري الوطني النيجيري المقرر إقامتها يوم السبت 14 مارس 2026.

بقلم ساب أوسوجي



