الدوري النيجيري الممتاز: إنييمبا ينتزع تعادلاً متأخراً أمام ويكي توريستس في لافيا

تعادل فريقا ويكي توريستس وإنييمبا بنتيجة 2-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة 33 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة، وتقدموا في الدقيقة 14 عن طريق بالا إمامو.

لكن فريق ويكي اضطر للعب بعشرة لاعبين قبل الاستراحة بعد طرد حارس المرمى أوتوم جودسويل.

استغل فريق إنييمبا التفوق العددي، حيث سجل صامويل أوكيتشوكو هدف التعادل بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

على الرغم من النقص العددي، رد فريق ويكي توريستس بقوة واستعاد التقدم في الدقيقة 70 بفضل جوناثان مايريغا.

ردّ الزوار بقوة، وتعادلوا في الوقت بدل الضائع عن طريق أونيبوتشي نواوريسا.

بعد النتيجة، تقدم فريق إنييمبا إلى المركز الرابع عشر في الترتيب، بينما صعد فريق ويكي توريستس إلى المركز السابع عشر.



