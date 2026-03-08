الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية: إنييمبا يستهدف استرداد أوزورو بينما يقود المدرب دويتش الهجوم ضد واري وولفز

سيقود المهاجم دانيال أوكيري فريق إنييمبا من آبا في مهمة الثأر عندما يواجه فريق واري وولفز صاحب الأرض في مباراة اليوم الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 مباراة الجولة 29 على ملعب جامعة دلتا الجنوبية، أوزورو. Completesports.com التقارير.

فاجأ فريق "سيسايدرز" أبطال الدوري النيجيري الممتاز تسع مرات بفوزه بنتيجة 2-1 في مباراتهما ضمن الجولة التاسعة في آبا، مما يمهد الطريق لما يعد بمواجهة نارية يوم الأحد.

يسعى فريق إنييمبا للثأر لهزيمته في الجولة الأولى

لا تزال الهزيمة السابقة في آبا حاضرة في أذهان فريق "فيل الشعب"، الذي سيسعى جاهداً لاستعادة كرامته عندما يواجه فريق "ذئاب واري" في أوزورو.

يدرك إيمانويل دويتش غوستافو، المدير الفني الجديد لفريق إنييمبا، تماماً أهمية مباراة يوم الأحد، كما أن فريق واري وولفز، الذي يدربه الآن حسن شريف عبد الله، قد جمع فريقاً مصمماً على تحقيق أقصى عدد من النقاط خارج أرضه.

Enyimba Boss Deutsch Gustavo يخوض تغييرات في Ozoro Clash

إلى جانب دانيال أوكيري، من المقرر أن يمنح المدرب دويتش جوستافو الظهور الأول للثنائي أوموه هوجان وإدريس أبو بكر بينما يواصل البحث عن أفضل تشكيلة للفائزين بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين.

كما سيرحب المدرب بعودة "المدافع الصلب" صامويل أغو إلى الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

سجل المواجهات المباشرة يصب في مصلحة إنييمبا قليلاً

قبل هذه المباراة، التقى فريقا إنييمبا وواري وولفز 19 مرة في الدوري النيجيري الممتاز. فاز إنييمبا في ست من تلك المواجهات، بينما حقق واري وولفز خمسة انتصارات.

على الرغم من تقارب النتائج المباشرة، فإن أوكيري واثق من أن فريق "فيل الشعب" قادر على غزو حصن أوزورو والعودة إلى الوطن بالنقاط الثلاث.

أوكيري واثق من أن فيل الشعب قادر على حصد أعلى النقاط

"لقد تجاوزنا التعادل المخيب للآمال 1-1 ضد كون خليفة في أبا يوم الأحد الماضي"، هذا ما قاله المهاجم دانيال أوكيري قبل المباراة الحاسمة ضد واري وولفز في ملعب جامعة دلتا الجنوبية، أوزورو، ولاية دلتا.

"نحن هنا في أوزورو لمواجهة فريق واري وولفز يوم الأحد ونحن مستعدون لهذه المواجهة."

"اللاعبون مستعدون ذهنياً ونفسياً للمباراة. لسوء الحظ، لم نتمكن من الحصول على النقاط الكاملة أمام فريق كون خليفة في آبا يوم الأحد الماضي، لكننا حولنا تركيزنا إلى المباراة في أوزورو لحصد النقاط."

كما ناشد مهاجم فريقي أبيا واريورز وأبيا كوميتس السابق جماهير النادي المتحمسة لمواصلة دعم الفريق وهم يسعون لتحقيق الفوز خارج أرضهم.

"نطلب من الجماهير الدعم والصبر. هذا هو فريق إنييمبا، وسنقاتل من أجل الحصول على النقاط الكاملة يوم الأحد، ونعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز."

