الدوري النيجيري الممتاز: إنييمبا لن يهبط أبدًا – أونانيل

يقول سامسون أونونيل، المدرب السابق لفريق كوارا يونايتد، إنه متفائل بأن فريق إنييمبا سيحافظ على مكانته في دوري الدرجة الأولى في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL).



يحتل فريق "فيل الشعب" حاليًا المركز الخامس عشر في جدول الدوري، ويكافح لتجنب الهبوط في هذا الموسم الجاري.



تحدث مع Completesports.comصرح أونونيل بأن فريق إنييمبا يمتلك الخبرة اللازمة للخروج من مأزق الهبوط.

"هذه ليست أفضل الأوقات بالنسبة لفريق إنييمبا في الوقت الحالي بالنظر إلى موقع الفريق الحالي في جدول الدوري."



"إنها مجرد بضع نقاط تفصلهم عن ويكي توريستس، وكوارا يونايتد، وريمو ستارز، وهي علامة تعني أن الفريق يجب أن يشد أحزمته جيدًا."



"لكنني ما زلت متفائلاً بأن إنييمبا لن يهبط من الدوري النيجيري الممتاز، لأن لديهم الخبرة الكافية للحفاظ على مكانتهم في دوري الدرجة الأولى. كما يحتاج اللاعبون إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق هذه النتيجة الرائعة في نهاية الموسم."



