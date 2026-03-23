الدوري النيجيري الممتاز: إنييمبا لن يهبط رغم النكسات — دويتش

أكد إيمانويل دويتش، مدرب فريق إنييمبا، بشكل قاطع أن فريق "فيل الشعب" سيبقى في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم على الرغم من أدائه غير المتسق في الموسم الحالي. Completesports.com التقارير.

فريق إنييمبا يتعرض لانتكاسة أمام فريق كانو بيلارز

تحدث المدرب دويتش، وهو كاميروني سبق له تدريب العديد من أندية الدرجة الأولى في نيجيريا، في كانو بعد خسارة أبطال نيجيريا تسع مرات بنتيجة 2-0 أمام مضيفهم كانو بيلارز في مباراة... الدوري الوطني لكرة القدم 2025/2026 جدول مباريات الجولة 31.

افتتح تشيدوزي أوكوري، مهاجم فريق كانو بيلارز البالغ من العمر 28 عامًا، التسجيل لفريق ساي ماسو غيدا بعد 11 دقيقة من انطلاق المباراة. ثم أضاف الجناح المخضرم وقائد منتخب نيجيريا السابق، أحمد موسى، الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، ليتقدم أبطال الدوري أربع مرات بفارق مريح حافظوا عليه حتى صافرة النهاية.

أدى الفوز إلى خروج كانو بيلارز من منطقة الهبوط إلى المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما تراجع إنييمبا، الفائز بدوري أبطال أفريقيا المرموق في عامي 2003 و2004، إلى المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة.

سننجو — دويتش لا يزال واثقاً

وفي معرض رد فعله على الهزيمة وفرص إنييمبا في البقاء، أعرب المدرب دويتش جوستافو عن تفاؤله القوي بأن فريقه سيتجنب الهبوط.

"لقد كانت مباراة صعبة. لعبنا ضد فريق كانو بيلارز العنيد. قبل المباراة، كان كلا الفريقين في منطقة الخطر وكان لدى الفريق المضيف سبب للفوز"، قال دويتش.

"كنا كلانا في القاع، وكانوا يلعبون على أرضهم واستغلوا ذلك."

"سيحافظ فريق إنييمبا على موقعه في الدوري الممتاز. أنا متفائل جداً بهذا الأمر. سينجو إنييمبا في نهاية الموسم."

ديربي الشرق هو الهدف التالي لرد إنييمبا

سيستضيف فريق إنييمبا منافسه المحلي أبيا واريورز في مباراة "ديربي الشرق" ضمن الجولة 32 في آبا، حيث صرح دويتش بأن فريقه سيعود إلى دياره ويستعد بشكل كافٍ لهذه المواجهة الحاسمة.

بقلم ساب أوسوجي



