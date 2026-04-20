الدوري النيجيري الممتاز: إنييمبا لن يتأثر بالهزيمة أمام رينجرز في سعيه للبقاء في الدوري — دويتش

أوضح إيمانويل دويتش، مدرب فريق إنييمبا، أن خسارة فريقه "فيل الشعب" بنتيجة 2-1 أمام فريق رينجرز من مدينة الفحم في مباراة ديربي الشرق ضمن الجولة 35 من الدوري النيجيري الممتاز لموسم 2025/2026، والتي أقيمت يوم الأحد على ملعب نامدي أزيكيوي في إنوجو، لن تعرقل مساعي فريقه للبقاء في دوري الدرجة الأولى المحلي. Completesports.com التقارير.

افتتح وونا ويليامز، جناح فريق رينجرز السابق، التسجيل لفريق "فيل الشعب" بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، مستغلاً تمريرة جوناثان جاكوب.

رينجرز ينتفض لينهي سلسلة إنييمبا الخالية من الهزائم

لكن أونيبوتشي إيفاني عادل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 60، قبل أن يُسجل تشيدوزي إيواندو هدف التعادل برأسية في الدقيقة 68. وقد أتاح خطأ دفاعي بعد كرة هوائية داخل منطقة جزاء إنييمبا الفرصة لإيوندو للتسجيل، ليقلب رينجرز تأخره ويُنهي سلسلة إنييمبا الخالية من الهزائم التي امتدت لأربع مباريات.

لا يزال فريق إنييمبا يركز على البقاء رغم النكسة

أدت الهزيمة إلى تراجع إنييمبا إلى المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة، بينما استعاد رينجرز صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة.

اقرأ أيضا: الدوري النيجيري الممتاز: موسى يقود بيلارز للفوز على ريفرز يونايتد، ورينجرز يقوده بيب إنييمبا في الديربي

اعترف المدرب دويتش بأن فريق رينجرز أظهر رغبة أكبر في الفوز في ذلك اليوم، لكنه أصر على أن النتيجة لن تؤثر على تصميم فريقه على ضمان البقاء في الدوري، مع بقاء ثلاث مباريات في الموسم.

"الخسارة في مباراة ديربي كهذه خارج أرضنا ليست سيئة للغاية. لم تكن مباراة سيئة. سجلنا الهدف الأول؛ ثم تعادلوا وسجلوا الهدف الثاني"، هكذا قال دويتش بعد المباراة التي أقيمت خلف أبواب مغلقة.

"كانوا بحاجة للفوز كما كنا بحاجة إليه، وكانت مباراة ديربي إقليمية. لقد حصلوا على نقاطهم الثلاث - تهانينا لهم - وسنعود إلى ديارنا للاستعداد للمباراة القادمة."

شركات الإنتاج الألمانية تتغلب على انتكاسة مؤقتة

أكد دويتش أن تركيز إنييمبا لا يزال منصباً بقوة على النجاة من الحملة، مشدداً على أن النكسة في إنوجو ليست سوى "عثرة مؤقتة".

بقلم ساب أوسوجي



