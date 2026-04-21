فرضت رابطة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم غرامة قدرها 15 مليون نيرة على نادي كانو بيلارز لسوء السلوك.

فرضت رابطة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم غرامة قدرها 15 مليون نيرة على نادي كانو بيلارز بسبب سوء السلوك.

وجهت رابطة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم اتهامات إلى فريق ساي ماسو جيدا لتقصيره في توفير الأمن الكافي والفعال في مباراته رقم 35 ضد فريق ريفرز يونايتد.

خالف فريق كانو بيلارز قواعد الدوري مرة أخرى بعد اقتحام مشجعيه أرض الملعب.

كما انخرط مشجعو النادي في سوء سلوك جسيم ضد مسؤولي المباراة، وهو سلوك قوّض نزاهة الدوري.

سيلعب فريق كانو بيلارز مبارياته الثلاث القادمة على أرضه خلف أبواب مغلقة، وهي المباراة الوحيدة المتبقية هذا الموسم، والمباراتان الأخريان في بداية الموسم المقبل.

أمامهم مهلة 48 ساعة من تاريخ الإخطار للطعن في هذه العقوبات.



