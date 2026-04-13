الدوري النيجيري الممتاز: فينيدي يُشيد بفوز ريفرز يونايتد على بلاتو يونايتد

صرح المستشار الفني لفريق ريفرز يونايتد، فينيدي جورج، بأنه راضٍ عن أداء فريقه في مباراتهم في الجولة 34 ضد فريق بلاتو يونايتد.

تغلب الفريق الذي سبق له الفوز باللقب على فريق غبينغا أوغونبوت بنتيجة 1-0 في ملعب أدوكيي أميسيماكا في بورت هاركورت يوم الأحد.

سجل ويزدوم صامويل الهدف الحاسم في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة رائعة من تاوفيك أوتانيي.

عاد فريق ريفرز يونايتد إلى الصدارة بعد فوزه الذي حققه بشق الأنفس.

فينيدي يشيد بالنصر

أقر فينيدي بأن الفوز كان مريحاً لفريقه.

"لم نخلق الكثير من فرص التسجيل في هذه المباراة، لكن التسديدة دخلت المرمى في الشوط الأول. أعتقد أننا أتيحت لنا فرصة أخرى في الشوط الثاني. كانت تلك هي أبرز لحظات المباراة"، هكذا صرّح فينيدي لوسائل الإعلام التابعة للنادي.

لم نعانِ كثيراً، لقد كانت مباراة سيطرنا عليها بشكل جيد، ولم يكن هناك ضغط كبير على الدفاع. ولم نخلق الكثير من الفرص أيضاً.

"إذا نظرنا إلى الأداء العام للفريق، فقد كان أداءً جيداً. نحن سعداء للغاية بالأداء وبالفوز."

سيواجه فريق ريفرز يونايتد فريق كانو بيلارز على ملعب ساني أباتشا في مباراته القادمة في نهاية هذا الأسبوع.

بقلم أديبوي أموسو



