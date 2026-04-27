الدوري النيجيري الممتاز: فينيدي يعتمد على موهبة التسجيل الجديدة، سورفيور، لتسجيل الأهداف ضد أبيا واريورز

برز سورفيور كأفضل هداف جديد لفريق ريفرز يونايتد

يعوّل فينيدي جورج، مدرب فريق ريفرز يونايتد، على نجم الفريق الصاعد، هاندسوم سيرفيور، لتسجيل الأهداف عندما يستضيف فريقه فريق أبيا واريورز في مباراة الجولة 36 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم هذا الأسبوع على ملعب أدوكيي أميسيماكا الرياضي في أوماغوا، بالقرب من بورت هاركورت. Completesports.com التقارير.

برز اللاعب "سيرفيور" كأفضل لاعب في فريق "ريفرز يونايتد" في هذه اللحظة بعد تسجيله أربعة أهداف في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما أحرز خمسة أهداف في آخر أربع مباريات متتالية للنادي في جميع المسابقات. وفي الدوري، سجل هدفين - هدف في مرمى كل من كون خليفة وكانو بيلارز - خلال 210 دقائق لعب في ثماني مباريات.

فينيدي يدعم مساحًا لإنجاز المهمة في مواجهة حاسمة بين محاربي أبيا

بعد تسجيله هدفه الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي في فوز فريقه 3-0 على ويلبروس إف سي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لولاية ريفرز يوم الأحد، سارع فينيدي إلى الإشادة بصعود اللاعب الشاب وأعرب عن أمله في أن يكرر أداءه التهديفي ضد أبيا واريورز في مباراة الجولة 36 الحاسمة من الدوري النيجيري الممتاز يوم الأحد.

"نعم، لقد انتظر وقته وأعتقد أن كل شيء يسير لصالحه"، هكذا قال فينيدي، الجناح السابق لفريق سوبر إيجلز، بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

أتمنى فقط أن يتمكن من تكرار ذلك أمام فريق أبيا واريورز. في كرة القدم، يعتمد تسجيل الأهداف على الجهد والحظ، لذا فالحظ حليفه. نأمل أن يحالفه الحظ في ذلك اليوم [أمام أبيا واريورز] ليسجل لنا هدفًا أو هدفين.

سنواصل تشجيعه والتأكد من تعافيه التام لأنه لعب ثلاث مباريات في أسبوع واحد. سنحرص على أن يكون جاهزاً تماماً لتلك المباراة.

تألق المهاجم يعزز مساعي ريفرز يونايتد للفوز باللقب

لا يزال فريق ريفرز يونايتد ينافس بقوة على لقب الدوري النيجيري الممتاز لموسم 2025/2026، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر رينجرز الذي يملك 59 نقطة.

أكد مدرب منتخب نيجيريا السابق على أهمية الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، مشدداً على أنه من الضروري دائماً خوض مباريات كبيرة مثل مباراة يوم الأحد ضد فريق أبيا واريورز بعد تحقيق فوز يعزز الروح المعنوية.

"من الجيد تحقيق الفوز قبل تلك المباراة المهمة. نعم، لقد سجلنا ثلاثة أهداف [اليوم]، وآمل فقط أن نتمكن من تكرار ذلك أمام فريق أبيا واريورز."

لا أقول إن النتيجة ستكون 3-0، لكن سيكون من الجيد لنا تسجيل أكثر من هدف. معدل تسجيل الأهداف جيد؛ في المباريات الثلاث التي خضناها هذا الأسبوع، دعونا نرى كيف يمكننا تكرار ذلك أمام فريق أبيا واريورز.

"لكنها لن تكون مباراة سهلة. علينا أن نعمل بجد. لدينا ستة أيام على الأقل لإعداد اللاعبين بشكل صحيح لهذه المواجهة."

مساح يبعث على الثقة بعد فوز ريفرز بكأس الاتحاد الإنجليزي

تحدث الفائز بدوري أبطال أوروبا مع أياكس عن أهمية فوز فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ريفرز.

"نحن سعداء للغاية بهذا الفوز. كأس ​​الاتحاد الإنجليزي مهمة دائماً في الولاية. يجب عليك الفوز بها قبل أن تتمكن من الانتقال إلى المستوى الوطني"، قال فينيدي.

"لذا نحن سعداء للغاية. في الشوط الأول، لم نضغط كثيراً، لكنني أعتقد أننا في الشوط الثاني بذلنا قصارى جهدنا، وضغطنا عليهم بقوة، وأجبرناهم على ارتكاب الأخطاء، وفي النهاية، سجلنا الهدف الافتتاحي الذي منحنا التقدم، ثم جاء الهدفان الثاني والثالث."

بقلم ساب أوسوجي



