الدوري النيجيري الممتاز: فينيدي واثق من أن ريفرز يونايتد سيتعافى بعد خسارته أمام شوتينغ ستارز

أعرب المستشار الفني لنادي ريفرز يونايتد، فينيدي جورج، عن تفاؤله بأن فريقه سيتعافى من الهزيمة أمام فريق شوتينغ ستارز.

خسر نادي بورت هاركورت بنتيجة 2-1 أمام مضيفه في مباراة مؤجلة من الجولة 24 من الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، على ملعب ليكان سلامي، أداماسينغا، إيبادان ليلة الخميس.

منح صادق إبراهيم فريق شوتينغ ستارز التقدم في الدقيقة 24، بينما عادل واسيو فالولو النتيجة لفريق ريفرز يونايتد في الدقيقة 69.

سجل قمر أدجوك هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

فينيدي متفائل رغم الهزيمة

أعلن فينيدي أنه من المهم تشجيع لاعبيه على بذل قصارى جهدهم في المباريات اللاحقة.

"لقد خسرنا، وسنعود لإجراء بعض التصحيحات، علينا فقط الاستمرار في تشجيع اللاعبين على التعبير عن أنفسهم بشكل صحيح قبل المباراة القادمة"، هذا ما قاله فينيدي لوسائل الإعلام التابعة لنادي ريفرز يونايتد.

"نحن متفائلون للغاية مع تقدم الموسم."

يحتل فريق ريفرز يونايتد حاليًا المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة من 28 مباراة.

سيخوض الفريق البطل السابق مباراة خارج أرضه أمام مدينة إيكورودو في نهاية هذا الأسبوع.

بقلم أديبوي أموسو



