الدوري النيجيري الممتاز: فينيدي سعيد بفوز ريفرز يونايتد على كون خليفة

وقد علّق المستشار الفني لنادي ريفرز يونايتد، فينيدي جورج، على فوز فريقه الذي تحقق بشق الأنفس على نادي كون خليفة.

فاز فريق بورت هاركورت على فريق كون خليفة بنتيجة 4-2 في مباراة حماسية أقيمت على ملعب أدوكي أميسيماكا في بورت هاركورت.

استعاد فريق فينيدي صدارة الترتيب بعد الفوز.

سجل إيوونا دوغلاس هدفين لصالح فريق ريفرز يونايتد، بينما سجل أنيكيمي أوكون وهاندسوم سورفيور الهدفين الآخرين.

سجل صنداي أدهي هدفين لصالح نادي كون خليفة لكرة القدم.

فينيدي يحتفل بالفوز

"في الدقائق الأولى من المباراة، أتيحت لنا فرصتان لم نستغلهما. كما تعلمون، عندما تتاح لكم فرص كهذه، يجب عليكم التسجيل"، هكذا قال فينيدي بعد المباراة.

"لا أستطيع القيام بالمهمة بنفسي، فنحن نتحدث كثيراً عن تسجيل الأهداف. عليك أن تخلق فرصاً للتسجيل، وعندما تخلق فرصاً دون تسجيل، يصبح الأمر صعباً."

"أتيحت لهم فرصة ذهبية أضاعوها، لكنهم سجلوا الهدف التالي. لقد كان أداؤنا التهديفي على أرضنا جيدًا. كنت أعلم أننا سنحصل على فرص للتعادل والفوز بالمباراة، لكنني لم أتوقع أربعة أهداف."

بقلم أديبوي أموسو



