الدوري النيجيري الممتاز: فينيدي يبتسم بعد أن أنهى ريفرز يونايتد سلسلة هزائمه، ويحوّل تركيزه إلى مواجهة بايلسا يونايتد

وصف فينيدي جورج، لاعب الجناح النيجيري السابق والمدير الفني لنادي ريفرز يونايتد، يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026 بأنه "يوم للابتسام" بعد أن أنهى فريق "فخر ريفرز" سلسلة مبارياته الخمس التي لم يحقق فيها أي فوز في جميع المسابقات بفوز صعب بنتيجة 1-0 على نادي باراو في مباراة مؤجلة من الدوري النيجيري الممتاز لموسم 2025/2026. Completesports.com التقارير.

انتظر وصيف الدوري النيجيري الممتاز لموسم 2024/2025 حتى الدقيقة 85 عندما حطم ستيفن مانيو دفاع باراو بتسديدة رائعة منحت فريق المدرب فينيتو النقاط الثلاث كاملة. وبهذا الفوز، تصدر ريفرز يونايتد جدول الترتيب برصيد 46 نقطة مع ثلاث مباريات مؤجلة.

فينيدي سعيدٌ للغاية بفوز ريفرز يونايتد الحاسم.

لم يستطع جناح أياكس أمستردام السابق والفائز بدوري أبطال أوروبا عام 1995 إخفاء فرحته بعد صافرة النهاية.

"أعتقد أنها كانت مباراة جيدة جداً لفريق ريفرز يونايتد. الشيء الوحيد الذي كان ينقصهم، خاصة في الشوط الأول، هو تسجيل هدف"، هكذا قال فينيدي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

"لقد سعينا جاهدين لتحقيق هذا الهدف، لكن لم يكن الأمر سهلاً. وكما فعل فريق إنييمبا، بدأ فريق باراو في إضاعة الوقت. سيطرنا على المباراة، وحاولنا الضغط أكثر، لكن الهدف لم يأتِ إلا في اللحظة الأخيرة (الدقيقة 85).

"إذن، إنه يوم للابتسام. دعوني أبتسم ولو لمرة واحدة. لقد مر وقت طويل (يضحك). إنه فوز ضئيل، لكنني سعيد للغاية لأننا حصلنا على النقاط الثلاث."

يهيمن فريق ريفرز يونايتد على المباراة، لكن حزب العمال يسعى لتحقيق اختراق.

أكد المدير الفني لفريق ريفرز يونايتد أن فريقه سيطر على مجريات المباراة من البداية إلى النهاية، لكن الاختراق لم يتحقق قبل أن يكسر مانيو صمود الضيوف قبل خمس دقائق من صافرة النهاية.

لو أمكننا مراجعة إحصائيات الاستحواذ على الكرة والفرص التي أُتيحت خلال المباراة، لوجدنا أن النتيجة لو انتهت 3-1 لكانت نتيجة جيدة. لكن بما أن كرة القدم لها طبيعتها، فسنقبل بهذا الفوز وسنرى كيف يمكننا تحفيز اللاعبين بالشكل الأمثل لمباراة نهاية هذا الأسبوع ضد بايلسا يونايتد.

فينيدي يتحدث عن معاناته في تسجيل الأهداف خلال حملة الدوري النيجيري الممتاز الصعبة

رفض جناح فريق شاركس السابق في بورت هاركورت الكشف عن أسباب معاناة فريقه المستمرة أمام المرمى.

"نواصل العمل مع اللاعبين، ونقوم بكل التدريبات، لكننا نعاني يوم المباراة. لا أستطيع أن أخبركم بأسباب معاناتنا، لكن هذا هو الحال في الدوري"، هكذا قال، موضحاً أن هداف الدوري النيجيري الممتاز برصيد 10 أهداف يؤكد على صعوبة المنافسة.

"يبلغ رصيد هداف الدوري (أوتشي كولينز من فريق كاتسينا يونايتد) عشرة (10) أهداف بعد حوالي عشرين مباراة."

"إذن، إنها دوري صعب، إذا نظرنا إلى الأمر. عوامل كثيرة، ولكن مع ذلك، كان ينبغي علينا تسجيل الأهداف. إذا أتيحت لنا ثلاث أو أربع فرص، فيجب أن تتحول اثنتان منها على الأقل إلى أهداف. لكنني سعيدٌ جدًا بالنقاط الثلاث التي حصدناها اليوم."

فينيدي يسعى للثأر من بايلسا يونايتد

سيسافر فريق ريفرز يونايتد إلى بايلسا يونايتد في نهاية هذا الأسبوع وهو يدرك التحدي الذي ينتظره.

في الموسم الماضي، وصل فريق "أولاد الاستعادة" إلى بورت هاركورت وحقق الفوز. وفي ييناغوا، حققوا فوزاً مزدوجاً على فريق "فخر الأنهار".

هذا الموسم أيضاً، انتزع فريق بايلسا يونايتد فوزاً صعباً في بورت هاركورت خلال زيارتهم الأولى. ومع ذلك، لا يبدو فينيدي قلقاً قبل الرحلة، إذ ألمح إلى إمكانية إجراء بعض التغييرات على تشكيلته لضمان عدم عودتهم خاليي الوفاض.

"إنها مباراة صعبة دائماً. في الموسم الماضي، خسرنا ذهاباً وإياباً أمام بايلسا يونايتد. لكن هذه المرة، سنحاول تجنب ذلك. خسرنا هنا (في مباراة الدور الأول)، لكننا سنحاول تجنب الخسارة هناك في ييناغوا أيضاً."

سنرى ما سيحدث. الأهم هو تعافي اللاعبين بشكل كامل. نعلم أن هذه البطولة أشبه بماراثون، حيث نخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام. الأهم هو تعافي اللاعبين، وسنسعى جاهدين لتجهيزهم ذهنياً للمباراة.

ازدحام المباريات يختبر عمق فريق ريفرز يونايتد

يُعاني فريق فينيدي جورج من ضغط المباريات محلياً بعد مشاركته في دوري أبطال أفريقيا 2025/2026، مما أجبره على خوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام.

"لقد رأيتُ الحماس الذي لعبنا به ضد إنييمبا. كانت مباراة إنييمبا متكافئة، لكنني أعتقد أن أدائنا اليوم كان أفضل بكثير. هل كان هناك إرهاق؟ لا أستطيع الجزم بذلك لأني لم ألحظه بوضوح. ما زلنا نبذل قصارى جهدنا."

"كما ترون، أدخلنا اليوم بعض اللاعبين الجدد. دخل القائد وبذل قصارى جهده أيضاً. لذا نأمل أن نرى، في مباراة بايلسا يونايتد، ما إذا كان بإمكاننا إجراء تغيير أو تغييرين لنتمكن من خوض تلك المباراة."

كما رفض فينيدي مقارنة وضع فريقه الحالي بوضعه في نفس المرحلة من الموسم الماضي.

"في مثل هذا الوقت من الموسم الماضي، كنا في المركز الثالث أو الرابع في الترتيب. لكن هذه المرة، مع المباريات التي خضناها والمباريات المتبقية لدينا، أعتقد أننا في صدارة الترتيب."

"الأمر لا يتعلق بالعودة إلى الوراء للتحقق مما فعلناه أو أين كنا في مثل هذا الوقت من الموسم الماضي. بل يتعلق الأمر كله برفع الرأس عالياً والمضي قدماً."

بقلم ساب أوسوجي



