الدوري النيجيري الممتاز: فينيدي غير متأثر بخسارة ريفرز يونايتد أمام بايلسا يونايتد، ويصر على أن حلمه بالفوز باللقب ما زال قائماً

صرح فينيدي جورج، مدرب فريق ريفرز يونايتد، بأن خسارة فريقه "فخر ريفرز" بنتيجة 1-0 أمام بايلسا يونايتد في مباراة الجولة 28 من الدوري النيجيري الممتاز لموسم 2025/2026 على ملعب سامسون سياسيا يوم الأحد لن تعرقل طموح فريقه في الفوز بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم. Completesports.com التقارير.

سجل تيمبل إميكا هدفاً في مرماه بعد 12 دقيقة من انطلاق المباراة، حيث صمد فريق بايلسا يونايتد ببسالة ليسجل فوزه الرابع على التوالي في "ديربي الجنوب الجنوبي" في تلك الليلة.

أدى هذا الفوز إلى تراجع ريفرز يونايتد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، مع العلم أن لديه ثلاث مباريات مؤجلة. في المقابل، ارتقى رينجرز إنترناشونال إلى صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة بعد فوزه الساحق 2-0 على ناساراوا يونايتد في مباراة أخرى ضمن الجولة 28 على ملعب نامدي أزيكيوي.

فينيدي: الخسارة أمام بايلسا لن توقف مسيرتنا نحو اللقب

لكن فينيدي، الجناح السابق لفريق النسور الخضراء وأياكس أمستردام، تقبل الهزيمة بروح رياضية رغم أنها كانت الخسارة الرابعة على التوالي لفريقه أمام بايلسا يونايتد، مصرحاً بأنه إذا كانت الخسارة أمامهم أربع مرات متتالية ستؤدي في النهاية إلى الفوز بلقب الدوري، فسوف يقبلها بكل سرور.

"إذا كانت الخسارة أمام بايلسا يونايتد ستمنحنا لقب الدوري، فسأقبل بذلك"، هكذا رد فينيدي بلاغياً.

"لنخسر أمام بايلسا يونايتد ونفوز بالدوري. لست قلقاً كثيراً بشأن الخسارة أمام بايلسا يونايتد مرتين في الموسم الماضي ومرتين هذا الموسم."

"نعلم أن هدف حملتنا هذا الموسم هو الفوز بالدوري. من المؤسف للغاية أننا خسرنا اليوم."

المدرب يصر على أن ريفرز يونايتد كان الفريق الأفضل

تحدث مدرب فريق إنييمبا السابق في آبا عن المباراة، مؤكداً أنه على الرغم من الهزيمة - التي نتجت عن هدف عكسي - إلا أن فريقه كان الفريق الأفضل في تلك الليلة.

"إذا نظرت إلى المباراة، ستعترف بأننا كنا الفريق الأفضل. لكن في بعض الأحيان، لا يكفي أن تكون الفريق الأفضل للفوز بالمباريات. عليك تسجيل الأهداف للفوز"، هكذا قال.

فينيدي يعترف بأن الأداء "لم يكن جيداً بما فيه الكفاية"

وعند سؤاله عن أداء لاعبيه، أقر فينيدي بأنه لم يكن سيئاً تماماً ولا مرضياً.

"لم تكن مباراة سيئة، لكنها في الحقيقة لم تكن جيدة بما يكفي. جئنا إلى هنا على الأقل لنتجنب الخسارة. مع المباريات المهمة التي تنتظرنا، ستكون الأمور صعبة للغاية. لذا، كان الحصول على نقطة على الأقل نتيجة جيدة."

لكن بشكل عام، أعتقد أن فريقي قدم أداءً جيدًا. صنعنا فرصًا في الشوط الأول، وكذلك في الشوط الثاني، لكننا لم نستغلها. وعندما تستقبل هدفًا بهذه الطريقة، يصبح الأمر صعبًا. لكن علينا تقبل النتيجة والمضي قدمًا نحو المباراة القادمة.

"إنه لأمر مؤسف للغاية، لكن علينا العودة والتأكد من تعافي اللاعبين بشكل صحيح، ثم انتظار مباراتنا التالية ضد فريق الكانمي واريورز."

