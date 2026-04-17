الدوري النيجيري الممتاز: جائزة الحذاء الذهبي ليست أولويتي - مهاجم نادي إيكورودو سيتي، أرومالا

يقول جوزيف أرومالا إنه لا يضع نفسه تحت ضغط في سباق جائزة الحذاء الذهبي للدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

يحتل مهاجم نادي إيكورودو سيتي حاليًا صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفًا.

يواجه أرومالا ثنائيًا من ذوي الخبرة، وهما مهاجم رينجرز الدولي جودوين أوباجي وإيميكا أوبيوما من فريق أبيا واريورز، يتنافسان معه بشدة.

لكن مهاجم فريق النسور الذهبية السابق لم يتأثر، وأعلن أنه يركز فقط على مساعدة ناديه على إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن.

"أريد فقط الاستمتاع بالمباريات المتبقية من الموسم. لا أستهدف عددًا محددًا من الأهداف، بل أريد فقط مساعدة فريقي على تقديم أداء جيد حتى نتمكن من إنهاء الموسم بشكل ممتاز. بالنسبة لي، أركز على كل مباراة على حدة"، هكذا صرّح أرومالا. NPFL.com.ng.

"في كرة القدم، كل شيء وارد، لذا فالمنافسة لا تزال مفتوحة."

