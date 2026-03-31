NPFL يفرض حظرًا على Boboye لمدة 17 مباراة، وغرامة قدرها 2 مليون جنيه إسترليني

أفادت التقارير أن رابطة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) أوقفت مدرب فريق بيندل للتأمين، كينيدي بوبوي، لمدة 17 مباراة بسبب سوء السلوك الجسيم. Completesports.com.

كما تم تغريم بوبوي مليوني نيرة لنفس المخالفة.

قررت رابطة الدوري النيجيري الممتاز أن المدرب الخبير قد أظهر سوء سلوك جسيم تجاه أحد حكام المباراة في مباراة بيندل إنشورانس التي انتهت بالتعادل 2-2 مع بلاتو يونايتد في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يتعارض مع مبدأ اللعب النظيف والانضباط.

وبالمثل، تم اتهام شركة بيندل للتأمين بخرق إطار عمل الدوري النيجيري الممتاز وقواعده في مباراة الجولة 32.

تم تغريم النادي مليوني نيرة لعدم توفير الأمن الكافي والفعال، بالإضافة إلى مليون نيرة إضافية بسبب السلوك غير الرياضي الذي اعتبر قادراً على الإساءة إلى سمعة اللعبة.

كما تم تغريم شركة بيندل للتأمين مبلغ مليوني نيرة لاحتجازها مسؤولي المباراة لمدة 40 دقيقة بعد انتهاء المباراة.

كما سيلعب فريق بنين أرسنال مبارياته الثلاث القادمة على أرضه خلف أبواب مغلقة.

بقلم أديبوي أموسو



