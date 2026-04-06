الدوري النيجيري الممتاز: تراجع فريق إيكورودو سيتي في سباق اللقب بعد فوز أبيا واريورز على بايلسا يونايتد

أفادت التقارير أن مدينة إيكورودو تلقت هزيمة مخيبة للآمال بنتيجة 4-1 أمام بلاتو يونايتد على ملعب مدينة لافيا يوم الاثنين.

أدت الهزيمة إلى تقليص فرص فريق أوجا بويز في الفوز بلقب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى على الإطلاق.

سجل أوسي مارتينز هدفين لفريق بلاتو يونايتد، بينما سجل كازيم أديانجو وفيكتور داوا الأهداف الأخرى.

سجل فريق إيكورودو سيتي هدفه عن طريق موسى علي.

لا يزال فريق أوجا بويز في المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 33 مباراة، بينما انتقل فريق بلاتو يونايتد إلى المركز الثامن برصيد 46 نقطة من نفس عدد المباريات.

عزز فريق أبيا واريورز فرصه في الحصول على بطاقة تأهل قارية بعد فوزه 1-0 على فريق بايلسا يونايتد.

سجل إيميكا أوبيوما، الهداف السابق للدوري النيجيري الممتاز، هدف الفوز قبل دقيقتين من مرور ساعة من المباراة.

ارتقى فريق أبيا واريورز إلى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بينما بقي فريق بايلسا يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 40 نقطة.

بقلم أديبوي أموسو

.



