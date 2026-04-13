الدوري النيجيري الممتاز: أرومالا لاعب مدينة إيكورودو يتصدر قائمة الهدافين

انتقل جوزيف أرومالا إلى قمة قائمة الهدافين في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم.

سجل مهاجم منتخب النسور الذهبية السابق هدفه الثاني عشر هذا الموسم في فوز فريق إيكورودو سيتي 3-0 على فريق كانو بيلارز في ملعب موبولاجي جونسون أرينا، أونيكان، لاغوس يوم الأحد.

سدد أرومالا الكرة متجاوزاً حارس المرمى في الدقيقة 29 بعد تلقيه تمريرة من أباومي أيوديجي.

ويتقدم المهاجم بهدف واحد على جودوين أوباجي لاعب رينجرز، وتشوكويميكا أوبيوما لاعب أبيا واريورز.

سجل كل من أوباجي وأوبيوما 11 هدفاً.

تجدر الإشارة إلى أن أوباجي كان هداف الدوري النيجيري الممتاز في موسم 2016 برصيد 18 هدفًا، بينما فاز أوبيوما بجائزة الحذاء الذهبي في موسم 2022/23.

كما يوجد أربعة لاعبين سجل كل منهم 10 أهداف - فيكتور مباوما (ريمو ستارز)، وشيديرا مايكل (إنييمبا)، وأوتشي كولينز (كاتسينا يونايتد)، ودادي عبد الرحمن (إل كانيمي واريورز).

بقلم أديبوي أموسو



