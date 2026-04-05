الدوري النيجيري الممتاز: إيليتشوكو يقلل من الضغط على رينجرز للفوز باللقب

أفاد تقرير بأن المستشار الفني لنادي رينجرز، فيديليس إيليتشوكو، صرح بأن فريقه ليس تحت ضغط للفوز باللقب هذا الموسم. Completesports.com.

يحتل الفريق الحائز على اللقب ثماني مرات المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، بفارق نقطة واحدة خلف منافسه على اللقب ريفرز يونايتد.

يتنافس كل من إيكورودو سيتي وناساراوا يونايتد أيضاً على اللقب.

إيليتشوكو متفائل بشأن طموحه للفوز باللقب

كان إيليتشوكو يعتقد أن فريق الظباء الطائرة يمتلك ما يلزم للقتال حتى نهاية الموسم.

ونقلت وسائل الإعلام التابعة للنادي عن إيليتشوكو قوله: "لن تكون وظيفتي مهددة إذا لم نفز باللقب هذا الموسم، إذا نظرتم إلى الفريق والإدارة، فلن تجدوا أي شخص تحت ضغط لتحقيق النتائج".

"إن احتلال المركز الثاني يعتبر نجاحاً لفريق رينجرز، لكننا لا نريد قبول ذلك، لدينا كل ما يلزم للقتال حتى نهاية الموسم."

"في الوقت الحالي، لا نعرف الفرق التي ستنهي الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى لأن الدوري متقارب وصعب، ولكن ما يمكنني قوله هو أن لدينا القدرة اللازمة لإنهاء الموسم بقوة."

بقلم أديبوي أموسو



