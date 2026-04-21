الدوري النيجيري الممتاز: إيليتشوكو يُشيد بفوز رينجرز في ديربي إنييمبا

تحدث فيديليس إيليتشوكو عن فوز رينجرز الصعب على أرضه أمام إنييمبا

استعاد فريق "الظباء الطائرة" صدارة الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه الصعب بنتيجة 2-1 على فريق إيمانويل دويتش في ملعب نامدي أزيكيوي في إنوجو يوم الأحد.

تقدم فريق إنييمبا في النتيجة عن طريق وونا ويليامز بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

أعاد تشيدوزي إيووندو التعادل لأصحاب الأرض بعد دقيقة واحدة من مرور ساعة من اللعب، بينما سجل إيفاني أونيبوتشي هدف الفوز في الدقيقة 68.

إيليتشوكو يتحدث عن فوز حاسم

صرح إيليتشوكو بأن فريقه استعد جيداً لحصد جميع النقاط المتاحة من المباراة.

"بصفتي مدربًا، أستعد لكل شيء. عندما ترتكب خطأً في كرة القدم، فإنك تُعاقب"، هكذا صرّح إيليتشوكو لوسائل الإعلام التابعة لنادي رينجرز.

"لقد استعدينا بطرق مختلفة، وبأساليب مختلفة، وجئنا بعقلية أننا سنفوز."

"بعد مباراتين، لا أعتقد أننا سنخوض ثلاث مباريات دون فوز. كانت لديّ تلك العقلية بأننا لن نعود إلى ديارنا دون فوز."

مساهمة المدافعين في الفوز

بعد فشل هداف الفريق، جودوين أوباجي، في التسجيل مرة أخرى لصالح أبطال الدوري ثماني مرات، جاء المدافعان إيوندي وأونيبوتشي لإنقاذ أصحاب الأرض.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet انجيه SCO 12.1 1xbet X تعادل 6.55 1xbet باريس سان جيرمان 1.281 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء باريس سان جيرمان -0.5 في جميع المباريات الخمس الأخيرة ضد باريس سان جيرمان، خسر أنجيه بفارق هدف واحد على الأقل. أنجيه أقل من 1.5 هدف سجل فريق أنجيه أقل من 1.5 هدف في 8 من آخر 10 مباريات على أرضه. أنجيه إس سي أكثر من 0.5 هدف سجل فريق أنجيه أكثر من 0.5 هدف في 9 من آخر 15 مباراة.

أكد إيليتشوكو على ضرورة أن يكون كل لاعب في الفريق، بمن فيهم المدافعون، قادراً على المساهمة في تسجيل الأهداف.

وأضاف: "نحن فريق هجومي. يجب عليك تدريب لاعبيك على امتلاك طرق عديدة للتسجيل".

"إذا اعتمدت فقط على المهاجمين، يصبح الأمر صعباً. لكن عندما يسجل المدافعون من الركلات الركنية أو الكرات الثابتة، فهذه ميزة كبيرة."

يجب على رينجرز أن يظلوا متواضعين

يتصدر فريق رينجرز حالياً جدول الترتيب مع تبقي ثلاث مباريات قبل نهاية الموسم.

أكد إيليتشوكو على ضرورة أن يظل فريقه متواضعاً بينما يواصلون سعيهم لتحقيق لقبهم التاسع في الدوري النيجيري الممتاز.

"نحن متواضعون للغاية في مبارياتنا، متواضعون للغاية"، صرح بذلك مدرب فريق بلاتو يونايتد السابق.

سيخوض فريق رينجرز مباراة خارج أرضه أمام فريق بايلسا يونايتد على ملعب سامسون سياسيا في ييناغوا نهاية هذا الأسبوع.

بقلم أديبوي أموسو



