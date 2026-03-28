الدوري النيجيري الممتاز: تقاسم فريقا إنشورانس وبلاتو يونايتد النقاط بعد فوز كوارا يونايتد على ناساراوا

تعادل فريقا بيندل للتأمين وبلاتو يونايتد بنتيجة 2-2 في مباراتهما ضمن الجولة 31 في مدينة بنين يوم السبت.

تقدم فريق التأمين عن طريق أليكس أويلاييفا في الدقيقة 14، قبل أن يعادل مونداي جيديون النتيجة للضيوف قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

ضغط أصحاب الأرض بقوة على دفاع فريق بلاتو يونايتد بعد الاستراحة، واستعادوا التقدم من ركلة جزاء نفذها كايودي أوكي قبل دقيقة واحدة من مرور ساعة من المباراة.

لكن فريق بلاتو يونايتد عاد للمباراة للمرة الثانية، حيث سجل فينسنت تيميتوب هدفًا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

بقي فريق بيندل للتأمين في المركز السابع في الترتيب بعد التعادل، بينما انتقل فريق بلاتو يونايتد إلى المركز الثامن.

في لاغوس، فاز فريق كوارا يونايتد على فريق ناساراوا يونايتد بنتيجة 1-0.

سجل عبد السلام عبد السلام هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.



