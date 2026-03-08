الدوري النيجيري الممتاز: ثلاث نقاط أو لا شيء – أوكيري يتحدث قبل مباراة واري وولفز ضد إنييمبا

أعرب نجم فريق إنييمبا، دانيال أوكيري، عن تفاؤله بأن الفريق سيحصد النقاط الكاملة في مباراة اليوم ضمن الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) ضد فريق واري وولفز.



تجدر الإشارة إلى أن فريق "فيل الشعب" قد تعادل في مباراتين من مبارياته الأخيرة ويحتل حاليًا المركز السادس عشر في ترتيب الدوري.



التحدث مع موقع الناديصرح أوكيري بأن فريق إنييمبا سيبذل قصارى جهده لحصد النقاط الثلاث أمام فريق واري وولفز.

وأشار قائلاً: "نحن هنا في أوزورو لمواجهة فريق واري وولفز يوم الأحد. الجميع جاهزون؛ اللاعبون متحمسون للغاية. نحن مستعدون بدنياً وذهنياً."



"للأسف، لم نتمكن يوم الأحد الماضي من الحصول على النقاط الثلاث كاملة أمام كون خليفة في آبا. لكننا نعلم أننا سنحققها اليوم هنا في أوزورو، بولاية دلتا."



نطلب دعمكم. ونطلب من المؤيدين التحلي بالصبر.



هذا هو نادي إنييمبا - أكبر نادٍ في نيجيريا وغرب إفريقيا بشكل عام. سنحقق الفوز. عاش إنييمبا!



